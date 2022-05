Cavalieri del Lavoro marchigiani, la soddisfazione di Sabatini per le nomine sostenute da Camera Marche

ANCONA – Il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini esprime grandissima soddisfazione per la nomina contestuale di tre imprenditori marchigiani tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro. Insigniti della prestigiosa onorificenza con decreto firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, su proposta del Ministro dello Sviluppo EconomicoGiancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli – sono stati: Andrea Lardini, Industria tessile, Alberto Rossi, Logistica portuale, Giuseppe Santoni, Industria calzaturiera.

«Apprendo con enorme piacere di questa nomina, la prima che interessi tre imprenditori marchigiani nella stessa tornata, oltretutto in rappresentanza di comparti strategici e fortemente identitari della nostra economia. Si tratta di candidature chee Camera Marche ha fortemente sostenuto, nella parte di propria competenza – commenta Sabatini – è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che giunge come attestazione di stima particolarmente preziosa in questo momento tanto complesso per il nostro sistema produttivo e che ci sprona come istituzione ad essere con ancora più forza al fianco delle nostre imprese accanto alla Regione e al sistema associativo».