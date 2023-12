Ancona, i Cavalieri di Gran Croce al Salesi per donare dolci e colori ai bimbi ricoverati

ANCONA – Zainetti pieni di regali per i bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Salesi. «Un evento solidale nato dalla collaborazione con la Sifo, la società italiana di farmacia ospedaliera, e i Cavalieri di Gran Croce, insieme all’Aopi, associazione ospedali pediatrici italiani. Dolciumi e piccoli pensieri che sono sempre graditi ai bambini ricoverati, pennarelli, colori, che possano rendere meno pesante la loro presenza dentro una struttura ospedaliera durante il periodo natalizio».

«Dal 23 dicembre al 6 gennaio, in cui si vive il Natale come momento di unione e spensieratezza, vorremmo portare un sorriso ai piccoli ricoverati». Concorde Claudio Martini, direttore sanitario azienda ospedaliera universitaria delle Marche: «Un’iniziativa promossa dall’associazione italiana dei farmacisti ospedalieri e da quella dei Cavalieri di Gran Croce, per rappresentare vicinanza umana, una carezza, una tenerezza per i bimbi che dovranno passare con i loro familiari le vacanze natalizie in ospedale. I bambini vanno curati sia dal punto di vista clinico sia umano».

Secondo Salvatore Cazzato, direttore dell’unità operativa di pediatria «questo è un sostegno per le famiglie e per i bambini, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale. In questo modo, i bimbi sentono che sono sostenuti. I piccoli ricoverati attualmente sono meno rispetto a quando frequentano scuole e attività sociali. I ricoverati sono soprattutto quelli con patologie croniche e malattie più complesse».

Significativo il messaggio del Pontefice. Le parole di Papa Francesco, che ha da poco compiuto 87 anni, sono state lette al microfono, nella sala Mataloni dell’ospedaletto stamattina (22 dicembre), da padre Roberto Viglino.

