Castelfidardo, è tutto pronto per i Favolosi ’70

CASTELFIDARDO – È la seconda edizione ma è già entrata nel cuore di tutti i fidardensi, forse perché è proprio dal cuore e dalla passione dirompente di un gruppo di amici che l’idea è nata, si è sviluppata e ora va radicandosi. Annunciata da un chilometro di deliziose coreografie e da un vivace fermento organizzativo, la festa de “I Favolosi anni ‘70” è pronta ad immergere venerdì 23 e sabato 24 giugno Castelfidardo in un clima intriso di entusiasmo, colori, musica, sorprese e sapori.

Si respira l’attesa di un grande evento inserito in un’ambientazione speciale creata dagli addobbi cuciti all’uncinetto da mani di donne sapienti grazie al cui paziente impegno centinaia di gomitoli hanno dato forma ad una scenografia originale che si dipana dalla rotatoria del Monumento a piazza Trento Trieste. Rigorosamente vintage anche l’oggettistica, gli allestimenti, l’outfit e le note che esploderanno dalle due location principali: piazzale don Minzoni (Porta Marina) sul cui palco dalle 21.30 si esibiscono live ospiti e band nello spettacolo “2×70” che ne ripercorre le hit, piazza della Repubblica dove fin dalle 18.30 partirà il dj set degli studenti del Meucci per poi proseguire dalle 22.30 con dj professionisti che si alterneranno fino a tarda notte.

Una sorta di discoteca a cielo aperto con ingresso libero dove condividere sound anni Settanta e la febbre del sabato sera che inevitabilmente contagerà tutti: l’invito è a calarsi nell’atmosfera con tanto di parrucca, scaldamuscoli, calzoni a zampa d’elefante e zeppe ai piedi per compiere un divertente salto nel passato. Un contenitore di socialità che riscopre e valorizza gli stili del tempo, grazie alle collaborazioni che il coordinatore Marco Ceccarelli – al lavoro sin da novembre con un gruppo di volontari e l’assessorato competente – ha saputo stimolare.

Il Circolo Culturale e Filatelico “Matassoli” presenta oggetti e immagini in Auditorium San Francesco, Moreno Giannattasio e dj Marco Cecconi propongono un viaggio sonoro presso l’occhio di Horus su aneddoti e cartoni animati, l’Autoclub Fagioli di Osimo offre in via Matteotti l’esposizione statica di auto d’epoca spider e coupé, moto, sidecar e auto della Polizia anni Settanta dal Museo storico della Polizia di Stato. E ancora, il mercatino vintage in piazza, l’apertura straordinaria del Museo della Fisarmonica e del Risorgimento, di tutte le attività commerciali e ristorative, lo stand gastronomico in via Garibaldi, la visita delle grotte dell’Istituto Sant’Anna in un crescendo irresistibile. Predisposte e indicate con apposita segnaletica le aree parcheggio; per l’accesso e la circolazione nel centro storico, attenersi alle disposizioni dell’ordinanza dell’Ufficio Traffico.

Il programma dettagliato

Venerdì 23 giugno

ore 17.30 Auditorium San Francesco: apertura mostra fotografica e oggettistica anni ’70 a cura del Circolo Filatelico Culturale “Matassoli” Castelfidardo

ore 17.30 Piazza della Repubblica: apertura mercatino vintage, vestiario, oggettistica, vinili

ore 18.00 via Matteotti: esposizione statica auto d’epoca spider e coupè curata dall’Auto Club Fagioli di Osimo

ore 18.30 P.le Don Minzoni, Largo Occhio di Horus: divagazioni su anime e cartoni animati curato da Moreno Giannattasio e DJ Marco Cecconi

ore 18.30 Piazza della Repubblica: Dj set a cura dei ragazzi dell’ITIS A. Meucci di Castelfidardo

ore 21.30 P.le Don Minzoni: spettacolo 2×70 di musica live internazionale degli anni ’70 e a seguire dj set

ore 22.30 Piazza della Repubblica: Dj set fino a tarda notte

Sabato 24 giugno

ore 17.00-22.00 Istituto Suore Sant’Anna visita guidata alle grotte e esposizione fotografica – Via Garibaldi, 2 – Tel. 071 780633

ore 17.30 Auditorium San Francesco: mostra fotografica e oggettistica anni ’70 a cura del Circolo Filatelico Culturale “Matassoli” Castelfidardo

ore 17.30 Piazza Della Repubblica: apertura mercatino vintage, vestiario, oggettistica, vinili

ore 18.00 Via Matteotti: esposizione statica moto e sidecar d’epoca curata dall’Auto Club Fagioli di Osimo

ore 18.30 P.le Don Minzoni, Largo Occhio di Horus: divagazioni su anime e cartoni animati curato da Moreno Giannattasio e dj Marco Cecconi

ore 18.30 Piazza della Repubblica: Dj set a cura dei ragazzi dell’Itis A. Meucci di Castelfidardo

ore 21.30 P.le Don Minzoni: spettacolo 2×70 di musica italiana degli anni ’70 e a seguire dj set

ore 22.30 Piazza della Repubblica: Dj set fino a tarda notte.