Castelfidardo, tanta emozione al primo “Memorial Menghini”

CASTELFIDARDO – È stato un fine settimana denso di emozioni, quello appena messo alle spalle, offerte al campo da basket della Figuretta di Castelfidardo dai ragazzi che hanno onorato il primo memorial “Riccardo Menghini”. Gli amici del giovane fidardense, Riccardo, scomparso a 26 anni l’anno scorso in un incidente stradale, l’hanno ricordato sotto canestro con un 3×3 proposto in collaborazione con l’us Acli Crocette e con un concreto gesto di solidarietà.

I fondi raccolti sono stati impiegati per donare un defibrillatore che, grazie al supporto operativo della Croce Verde, sarà installato proprio in prossimità del campetto. Sul posto sono arrivati a piedi i genitori del ragazzo, che abitava a pochi passi sempre alle Fornaci. Un ragazzo meraviglioso, dicono di Riccardo, che dopo il diploma all’istituto Corridoni Campana di Osimo era diventato consulente assicurativo. Sempre con il sorriso, tutti coloro che lo conoscevano lo dipingono come un ragazzo bravissimo, sempre gentile. Appassionato dell’Inter e del Castelfidardo calcio, andava spesso allo stadio cittadino per tifare i colori della squadra della sua città con i suoi amici. Sul campo il papà ha stretto commosso la coppa accanto ad esponenti sportivi e politici della città di Castelfidardo.

Sul rettangolo di gioco del “Leo Gabbanelli”, il Calcio Castelfidardo ha archiviato la prima edizione del Torneo “Città di Castelfidardo” categoria Under 16 con una doppia soddisfazione: il successo organizzativo e di pubblico e quello sul campo della formazione di casa “allievi” che ha battuto in finale in rimonta per 3-2 un team blasonato come la “Giovane Ancona” contro cui non aveva precedenti positivi e accreditata dei favori del pronostico.