Castelfidardo, taglio del nastro per l’hangar donato alla croce verde

CASTELFIDARDO – La Giesse Logistica, azienda leader nella produzione di coperture mobili, ha donato un moderno hangar-box alla croce verde di Castelfidardo. Sabato (13 gennaio) il taglio del nastro alla presenza del sindaco Roberto Ascani. L’hangar-box, il tunnel mobile su zavorre, è una soluzione smart che rappresenta spazio coperto importante per la Croce Verde a protezione dei mezzi indispensabili nelle operazioni di soccorso e di gestione delle emergenze. La decisione è stata ispirata da un legame profondo tra la Giesse e la comunità marchigiana, consolidato dall’amicizia con Andrea Lanari, membro attivo dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). Lanari, noto per il suo impegno sociale come testimonial per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha giocato un ruolo chiave nel facilitare questa partnership che va oltre il semplice rapporto azienda-comunità.

La croce verde e il sindaco

Il presidente della croce verde Gino Morbidoni esprime gratitudine alla Giesse spa: «L’attrezzatura sarà utilizzata in modo polivalente: darà riparo ai mezzi che per questioni di spazio non potevano trovare riparo nei garage e sarà un luogo coperto a disposizione di attività sociali e manifestazioni che la croce verde periodicamente organizza». Il primo cittadino ha detto: «Un hangar per i mezzi di soccorso della croce verde: un dono prezioso della Giesse Logistica e di Andrea Lanari. Un gesto di solidarietà a cura della Giesse Logistica di Cuneo, realtà distante dal nostro territorio che si è però avvicinata con il cuore prodigandosi a favore della Croce Verde grazie alla preziosa opera di sensibilizzazione di Andrea Lanari, che sta diffondendo in tutta Italia tramite l’Anmil la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro».

La struttura è stata inaugurata nella sede di via Lumumba alla presenza di «Simone Tarasso, rappresentante della Giesse di cui è titolare Giulio Valsania, cui è andata tutta la nostra gratitudine, del presidente Gino Morbidoni e dei volontari. Una struttura agile nel montaggio, realizzato a tempo di record, che permette di dare copertura a tutte le ambulanze di cui si avvale la Croce Verde, ottemperando così ad una precisa disposizione dell’Ast. Un dono di estrema utilità a beneficio di un servizio di primaria importanza per la comunità. Il plauso va alla Giesse e ad Andrea Lanari la cui missione sui temi della prevenzione e della sicurezza produce frutti concreti. Abbiamo poi effettuato un sopralluogo nel polo logistico di via Podgora dove l’hangar potrà essere trasferito e rimontato senza difficoltà e dove si sta lavorando per adattare i locali dell’ex casa di riposo alla stessa Croce Verde, alla protezione civile e Polizia locale».