Castelfidardo, spuntano nuove antenne: il Comune presenta il regolamento

CASTELFIDARDO – L’arrivo di un’altra antenna sul territorio comunale di Castelfidardo sta facendo alzare la voce di tanti residenti impauriti per le implicazioni che potrebbe avere sulla salute degli abitanti e per l’inevitabile impatto paesaggistico. Un impianto di telefonia mobile alto 36 metri dovrebbe sorgere in un’area tra le vie Kennedy e Togliatti, a pochi metri dalle case, zona che potrebbe essere inclusa nel Piano antenne che il Comune sta predisponendo. I cittadini insorgono quindi, anche quelli di via Kennedy, dopo quelli di via Di Vittorio a Sant’Agostino, altra zona dove dovrebbe sorgere una maxi antenna. La Commissione per la valutazione si è già riunita e il piano sarà presentato alla cittadinanza prima di approdare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, entro il mese di marzo. Si svolgerà mercoledì 13 marzo alle 17.30 nella sala convegni di via Mazzini, l’incontro pubblico di illustrazione del “Regolamento antenne”, strumento redatto ai fini del corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione.

Un passaggio promosso dall’Amministrazione prima che l’importante regolamento approdi all’attenzione del Consiglio comunale, per stimolare la più ampia partecipazione e condividere con la cittadinanza le scelte delle localizzazioni migliori per “minimizzare” il numero di impianti e il livello di inquinamento elettromagnetico. L’intervento dei tecnici incaricati, dell’ufficio urbanistica e del sindaco spiegheranno le novità normative in materia che hanno portato alla redazione di questo nuovo regolamento.