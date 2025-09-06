Castelfidardo, il settembre della fisarmonica apre con il Farfisa day che introduce il Pif

CASTELFIDARDO – Il Farfisa day introduce Castelfidardo nel clima musicale che da metà settembre sarà esaltato dal Pif, Premio Internazionale della fisarmonica. Una sorta di evento “apripista” che brilla tuttavia di luce propria ponendo l’accento su una realtà gloriosa che ha dato lustro all’intero territorio. Promosso dall’omonima associazione culturale, il Farfisa day propone infatti un’immersione nella storia della prestigiosa azienda che dal 1946 al 1998 ha prodotto strumenti iconici esportandoli in 90 Paesi del mondo: la FAbbricheRiunite di FISArmoniche, creata dall’unione delle Settimio Soprani di Castelfidardo, Fratelli Scandalli di Camerano e Frontalini di Numana. Un’iniziativa frutto dell’idea di Claudio Capponi, per ben 22 anni al servizio della Farfisa, che raccogliendo l’invito del maestro Gervasio Marcosignori sta portando appassionatamente avanti un evento che si tenne per la prima volta il 27 maggio 2012 con la straordinaria partecipazione dello stesso “poet of accordion”.

Le parole del presidente

«La Farfisa ha segnato un’epoca producendo strumenti professionali utilizzati da artisti di fama internazionale ma anche modelli dedicati ai più giovani per poterli avviare alla conoscenza della musica», spiega Claudio Capponi, presidente della associazione culturale Farfisa, tra i più grandi ed esperti collezionisti del settore. Questa 14esima edizione sarà dedicata in parte alla Crb Elettronica (costruzioni radioelettriche Borsini), ditta artigiana che iniziò nel 1952 la produzione di radio e amplificatori per poi raggiungere uno strepitoso successo espandendosi sui mercati di tutto il mondo con tastiere e sintetizzatori innovativi di elevata qualità, e alla ACI Farfisa storico ramo produttivo nato nel 1967 a tutt’oggi attivo.

Il programma

Il programma prevede sabato 6 settembre l’accoglienza istituzionale e l’esibizione della civica scuola di musica Soprani con il maestro Pallotta alle 17.30 al Salone degli Stemmi; a seguire l’inaugurazione della mostra di strumenti storici in Auditorium San Francesco. Domenica 7 , presentazione alle 9.30 del rarissimo sintetizzatore Crb Oberon a cura del maestro Marcello Colò e a seguire altri momenti conviviali con gli ospiti provenienti da fuori regione. Alle 18 il concerto tributo a Renato Zero al teatro Astra, aperto a tutta la cittadinanza al prezzo simbolico di 5 euro. Prevendite in corso alla Pro Loco (0717822987).

Il Pif

In parallelo il 50esimo del Pif è ben più di un numero: «E’ la testimonianza di una storia che continua, di una città che ha saputo conservare e rinnovare il suo legame con la fisarmonica, uno strumento nato qui e da qui che continua a parlare al mondo intero. Non possiamo nascondere il rammarico per l’annullamento dello show di Max Gazzè e dell’Orchestra del Saltarello in ragione di equilibri finanziari da tutelare a fronte di finanziamenti non certi ma ciò non offusca un programma che si preannuncia ricco e variegato, offrendo decine di concerti gratuiti e la presentazione del lavoro di catalogazione svolto ai fini della proposta di candidatura Unesco», spiega l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini, individuando nel concerto dell’Italian Jazz Orchestra con il grande jazzista Simone Zanchini, un evento unico e speciale che racchiude in sé innovazione, radici e futuro e rimarrà come documento ufficiale e simbolo di questo anniversario del Pif.

Il programma completo

Molteplici, come sempre, gli eventi ad ingresso gratuito che ruotano attorno al nucleo storico del Premio&Concorso per solisti e gruppi sotto la direzione artistica del maestro Spaccarotella. Salone degli Stemmi, piazza della Repubblica, Auditorium San Francesco e teatro Astra sono i punti cardine ove ogni giorno si intrecceranno note ed armonie delle audizioni valutate da una giuria internazionale presieduta dal Maestro Massimiliano Pitocco con i matinée e gli show case (alle 12 in piazza) proposti dalle aziende aderenti all’Amma, Association Music Marche Accordions, i concerti pomeridiani e quelli serali. Atto inaugurale mercoledì 10 settembre con la presentazione del brano d’obbligo per la categoria concertisti commissionato quest’anno al compositore Cesare Chiacchiaretta (ore 15 al Salone degli Stemmi), l’esibizione del Gemini Duo composto da Wanchen & Wanxu Zhao, vincitrici lo scorso anno nella sezione musica da camera (ore 19 all’auditorium San Francesco), l’energico concerto delle 21.30 in piazza della Repubblica all’insegna del ritmo e delle vibrazioni di Enzo Avitabile con i Bottari di Portico (percussioni tradizionali: botti, tini, falci).

Giovedì 11 settembre, i momenti salienti sono offerti da Nonato Lima (in piazza alle 18:00), uno dei più grandi fisarmonicisti brasiliani contemporanei che fonde la tecnica classica con l’anima del forró e della musica popolare del Nordest e il quartetto internazionale composto dal chitarrista e compositore di origine italiana Antonio Forcione con la fisarmonica di Natalino Marchetti (piazza della Repubblica 21.30). Venerdì 12 si annuncia una giornata ricchissima con il raffinato artista moldavo Radu Ratoi, vincitore PIF nel 2019 (Auditorium San Francesco ore 17), la donazione di una pregiata fisarmonica Hohner al Museo (ore 17), la musica intima di Andrea Coruzzi (Salone degli Stemmi alle 19) e la serata clou (21.30, piazza della Repubblica) con la fisarmonica visionaria del grandissimo Simone Zanchini e l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti. Una prima assoluta ove virtuosismo, improvvisazione, swing e arrangiamenti sofisticati danno vita ad una miscela esplosiva, un concerto la cui registrazione diventerà manifesto e testimonianza di come la fisarmonica possa essere protagonista in una big-band in una esperienza sonora inedita.

Sabato 13 settembre, un’altra raffica di eventi speciali e originali, tra cui la conferenza internazionale di illustrazione della documentazione (ore 11 salone degli Stemmi) che confluisce nel dossier per la candidatura della fisarmonica nel patrimonio Unesco con i consulenti e i tecnici che stanno curando il progetto. Lo spettacolo Voci a mano (salone degli Stemmi, ore 17) favorisce poi l’incontro tra l’alta artigianalità delle voci armoniche della fisarmonica e la versatilità della voce umana, un dialogo che attraversa generi diversi (dal classico al tango, dalla tradizione francese ai boleros messicani) con interpreti d’eccezione; Placido Domingo Jr (voce), Annalisa Biancofore (voce), Cristiano Lui (fisarmonica) e Sandro Paoletti (sax). Alle 18:00 in piazza della Repubblica, il Daniele Falasca trio (con Federico Parrinello al pianoforte ed Emanuele Faní al contrabbasso) intreccia tecnica, composizioni originali e forti emozioni), Emy Dragoi (20.30) offre un saggio del suo virtuosismo per poi lasciare spazio in piazza della Repubblica ad una effervescente e sorprendente serata brasiliana con Luciano Maia (ore 22), con gli appassionati di milonga che potranno invece confidare sul consueto appuntamento in Auditorium San Francesco (dalle 21.30) con il Giacomo Medici tango ensemble e a seguire Alice Tdj. Chiusura dell’ampio palinsesto domenica 14 settembre con la novità dello show di mezzodì sul palco centrale della Fisorchestra Castelfidardo diretta dal maestro Luigino Pallotta e l’esibizione e proclamazione dei vincitori delle varie categorie e del PIF al cine-teatro Astra (dalle 17) a chiusura di cinque giorni di intense emozioni, scambi culturali e vibrazioni.