A Castelfidardo il seminario conclusivo dell’Accordo agroambientale d’area

CASTELFIDARDO – Nell’ambito dell’Accordo Agroambientale d’Area “Coltiviamo la qualità delle acque del Conero” l’Ente parco del Conero organizza per le aziende agricole aderenti un incontro conclusivo in collaborazione con il Comune di Castelfidardo. L’evento è in programma per sabato 28 ottobre dalle ore 17.30 nella Sala degli Stemmi presso il Municipio di Castelfidardo.

L’incontro prevede i saluti istituzionali del sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani, di Riccardo Picciafuoco, Presidente facente funzione del parco del Conero e di David Donninelli, consigliere del Parco del Conero in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole.

Quindi seguiranno gli interventi della professoressa Antonietta La Terza dell’Università degli Studi di Camerino, dell’agronomo Antonello Loiotile dell’Università Politecnica delle Marche, dell’agronomo e facilitatore del progetto Valerio Ballerini con il contributo finale poi dei funzionari della Regione Marche Silvia Fiorani e Mauro Tiberi. Il progetto dell’Accordo Agroambientale d’Area “Coltiviamo la qualità delle acque del Conero” è finanziato dal PSR Marche 2014-2020 – Misura 16.5.

«Siamo al termine di un percorso lungo e articolato che ha indagato l’impatto dell’agricoltura sulla qualità delle acque – dice il presidente Picciafuoco – e sulle conseguenze di porre in essere comportamenti virtuosi che impattino positivamente sulla salvaguardia dell’ambiente soprattutto nel caso si insista in un’area protetta come il Parco del Conero senza penalizzare l’economia del parco stesso che amiamo orgogliosamente considerare come un parco agricolo».