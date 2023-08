Castelfidardo, schianto all’incrocio di via Bramante: muore centauro

CASTELFIDARDO – Tragico incidente oggi pomeriggio, 9 agosto, all’altezza dello stop di via Bramante a Castelfidardo, tra un’auto e una moto. Erano da poco passate le 18. Il centauro sarebbe poi finito contro un palo, rimanendo a terra. La situazione è apparsa subito drammatica per l’uomo, 50enne che sarebbe residente a Montemarciano. È morto poco fa all’ospedale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento osimano, una pattuglia dei carabinieri, l’ambulanza della Croce verde e l’automedica del 118 e poi dalla piazzola del nosocomio dorico è stata fatta alzare in volo anche l’eliambulanza che è atterrata lì vicino. Il centauro è andato in arresto cardiaco e subito il personale medico, infermieristico e sanitario, ha proceduto con un lungo massaggio cardiaco. Il ferito è stato caricato su Icaro e trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Semidistrutta sull’asfalto la moto, quasi attaccata al palo. La strada è stata chiusa alla viabilità in modo tale da permettere le operazioni di soccorso. Era il 13 aprile scorso quando avveniva un altro incidente tra un’auto e uno scooter in quel punto. Ferito lo scooterista, un 51enne, dopo l’impatto con l’auto.