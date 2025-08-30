Castelfidardo, tutti pazzi per “Rocville”: in migliaia per l’evento dell’estate

CASTELFIDARDO – Tutti insieme sotto la stessa luna con un unico scopo: fare del bene e promuovere l’inclusione sociale divertendosi con tanti ospiti. L’obiettivo di ieri sera (29 agosto) è stato proprio questo e migliaia di persone l’anno compreso. Dopo settimane di frenetica e accurata preparazione, il dj fidardense Nicola Pigini, ormai famoso a livello nazionale, e il Circolo San Rocchetto hanno offerto il mega-evento “Rocville”, un sogno che è diventato realtà in via Verdi. Un’area-villaggio raddoppiata nelle dimensioni rispetto all’anno scorso, così come è stato aumentato il numero dei punti bar (36) e dei truck food (20) per mangiare e bere secondo ogni gusto ed esigenza utilizzando la moneta ufficiale – i token – da cambiarsi nei 16 punti cassa ubicati all’ingresso e in prossimità dei bar.

L’organizzazione

Un’organizzazione imponente per una line up con un cast stellare di music performer, tra cui spiccano Ema Stockholma e Nplc, Saturnino, Elion, Mazzocchi, Nicola Pigini, Francesco Luv, Fresco, Gianmaria Ascani, Max Nikolaj, The Brands, Notti indie, Tommy Soul, 1 hour, Dj Silvio, Peegee, Ale Conti, Michele Cesaretti, Morenita), vocalist (Axer, Jacopo Lilli, Simone Palmieri) e ospiti (L’angoletto di Carletto, Daniele Scardina) con sorprese ancora da svelare. Un vero e proprio cult dell’estate insomma di cui il dj e producer Pigini è ideatore e direttore artistico con il supporto di uno straordinario staff di 150 volontari che fa capo al Circolo. Sedici ore di musica, street food & fun, in un clima di condivisione, amicizia e solidarietà. L’incasso sarà devoluto a tre realtà, “Raoul Follereau”, “La Ragnatela” e la new entry “Penso positivo by Tommaso”, che fanno dell’inclusione sociale una missione.

La sicurezza

L’evento è stato selezionato tra i primi dieci finalisti dei “Dance Music Awards”. Con la partecipazione di oltre 15mila persone, ha richiesto la predisposizione di un importante dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, attraverso apposita ordinanza di servizio, emanata dal Questore Capocasa, in linea con le determinazioni assunte in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento svoltasi in Prefettura lo scorso 26 agosto. Il servizio di ordine pubblico, diretto dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Osimo Massimiliano Fais, ha richiesto l’impiego di oltre 20 operatori tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre ad un consistente rafforzamento del personale preposto alla safety, mediante l’impiego di oltre 80 unità.

Il flusso veicolare è stato invece regolato da un equipaggio della Polizia Stradale di Ancona unitamente a diverse pattuglie della polizia locale di Castelfidardo. Inoltre, diversi volontari dell’organizzazione sono stati impiegati per i servizi di informazione e di instradamento nelle aree di parcheggio. Sul posto erano presenti anche quattro squadre del soccorso sanitario della Croce Verde di Castelfidardo, con tre ambulanze. Tutta la zona interessata dall’evento è stata illuminata tramite il posizionamento di 20 torri faro. In ragione del notevole afflusso di persone, per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha emanato una ordinanza di divieto di introduzione, porto, somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, spray urticante e altri oggetti potenzialmente pericolosi all’interno dell’area interessata dall’evento. La prima parte della serata è stata caratterizzata dall’apertura di vari stand espositivi e food truck per la somministrazione di bevande e alimenti, con una notevole presenza di famiglie e bambini. L’iniziativa è quindi proseguita con uno show musicale con artisti di fama nazionale e internazionale, che ha attirato un pubblico a composizione quasi esclusivamente giovanile.