Castelfidardo, a rischio la Settimana dello Sport

Dopo la lettera aperta alla cittadinanza resa pubblica dal Circolo Acli Crocette per denunciare la mancata erogazione da parte del Comune del contributo stanziato per l’organizzazione dell’evento 2024, la minoranza consiliare si compatta

CASTELFIDARDO – La nona edizione della Settimana dello Sport rischia di non esserci quest’anno a Castelfidardo. «E’ un evento pensato e organizzato da un gruppo di giovani fidardensi del Circolo Acli Crocette con spirito di servizio e amore per la propria comunità – dicono gli organizzatori -. Nella scorsa edizione avevamo inserito all’interno del programma la “Conero Throwdown”, evento organizzato autonomamente dalla società Asd Garage 015. Il Comune aveva messo a disposizione lo stadio “Mancini” ma senza predisporre alcun atto formale di concessione dell’impianto. Al termine della manifestazione, il manto erboso dello stadio ha subito un danneggiamento. Il Comune, soltanto due giorni dopo la conclusione della manifestazione, invece di rivolgersi all’effettivo organizzatore dell’evento, ha indirizzato una richiesta danni di oltre 15mila euro più Iva al Circolo. Un fatto emerso con chiarezza è che né il Comune né l’Asd avevano stipulato una polizza assicurativa per l’evento. Solo grazie all’intervento del Circolo, che ha provveduto in extremis a far affiliare Garage alla rete associativa Acli, è stato possibile attivare una copertura assicurativa. Ad oggi però siamo ancora in attesa di sapere se tale assicurazione coprirà il danno. Il contributo di cinquemila euro poi previsto e stanziato nel bilancio comunale per la Settimana non è mai stato erogato».

La minoranza in Consiglio

La minoranza consiliare si è appena compattata a sostegno della Settimana dello sport. Proprio dopo la lettera aperta alla cittadinanza resa pubblica dal Circolo Acli Crocette per denunciare la mancata erogazione da parte del Comune del contributo stanziato per l’organizzazione dell’evento dell’anno 2024, i consiglieri comunali Marco Cingolani (Fratelli d’Italia), Stefano Defendi (Pd-Bic), Tersilio Marotta (Solidarietà Popolare), Maurizio Scattolini e Gabriella Turchetti (Fare bene) hanno presentato una mozione per chiedere un formale impegno al Sindaco. «Quanto sta succedendo è una cosa grave oltre che spiacevole, invece di incoraggiare iniziative che aggregano centinaia di giovani, l’Amministrazione ha dimostrato chiusura e incapacità di dialogare con le associazioni del territorio e rischia di far saltare uno degli eventi più partecipati dell’estate. Chiediamo quindi al Sindaco che si attivi».