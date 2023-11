Castelfidardo, pretendono la colazione e aggrediscono il panettiere

CASTELFIDARDO – Un’aggressione ha scosso Castelfidardo sabato mattina (4 novembre). Erano da poco passate le 5. Come ogni mattina presto davanti a quel panificio i due proprietari stavano caricando pane e prodotti dolciari nel furgone di loro proprietà parcheggiato di fronte per la distribuzione alle attività della zona. Un gruppetto di ragazzi si è avvicinato chiedendo di poter fare colazione con brioche e cappuccino. Era troppo presto, il forno avrebbe aperto nella prima mattinata. Quei giovani però avrebbero insistito con prepotenza. Volevano a tutti i costi fare colazione. Pare fossero in tre. Si sarebbero anche introdotti nel locale per forzare la cosa, oltrepassando il limite. Poi hanno cominciato a urlare contro i panettieri, insistendo e prendendoli a male parole. Sono volati insulti e improperi. All’ennesimo no si è scatenato un diverbio terminato a pugni. Non c’erano testimoni in quel momento. Uno dei due panettieri si è recato al pronto soccorso per le botte prese. La denuncia ai carabinieri del comando locale è scattata immediatamente. I militari si sono messi subito sulle tracce della presunta banda di baby bulli. I carabinieri li avrebbero identificati tutti e tre e a breve saranno formalizzate le denunce.