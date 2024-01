Piano di protezione civile e legalità, al via una serie di incontri a Castelfidardo

CASTELFIDARDO – L’illustrazione dei punti salienti del nuovo piano comunale di Protezione civile a Castelfidardo avviene in un contesto partecipato e dinamico, a misura di tutti ed in particolare delle generazione più giovani. Il piano di protezione civile è uno strumento strategico per affrontare qualsiasi tipo di emergenze. L’insieme delle procedure operative di intervento a tutela della pubblica incolumità non riguarda soltanto l’autorità istituzionale o gli apparati preposti al soccorso e alla sicurezza ma l’intera comunità affinché sia preparata a gestire un imprevisto. Oggi, venerdì 18 gennaio, al teatro Astra, in collaborazione con la sede fidardense dell’istituto Laeng Meucci e la protezione civile comunale, è in programma la presentazione a cura del gruppo di lavoro inserita in un contenitore introdotto dal conduttore Alvin Crescini di cui sarà parte centrale ed integrante Vincenzo Schettini. “Il prof che ci piace” che con la sua poliedrica attività di fisico, musicista ed appassionato di vita ha lanciato il canale youtube “La fisica che ci piace”, proporrà alle 18 il suo format che sta avvicinando con successo tanti studenti a temi scientifici. Nell’occasione si soffermerà sulla “fisica dell’atmosfera” per far comprendere in maniera divertente l’importanza di conoscere quei fenomeni naturali che sempre più spesso ci investono incidendo sulla vita quotidiana. L’iniziativa è partita questa mattina: stanno partecipando oltre 200 studenti, di età compresa tra i 13 e 15 anni, frequentanti le classi prime del Meucci e le terze medie degli istituti comprensivi del territorio, in una sfida alla presenza del professor Schettini in una gara di lettura sul libro “Ci vuole un fisico bestiale. I fisici più pop della storia”, ultima opera del professore.

La polizia locale di Castelfidardo nel contempo inaugura il nuovo anno affiancando all’ordinario servizio di controllo del territorio una serie di iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, grazie alla consolidata e preziosa collaborazione delle Dirigenze Scolastiche cittadine e del corpo docenti. Un calendario già ricco di incontri che, per l’occasione, vede salire in cattedra sempre oggi all’istituto comprensivo Soprani anche il dottor Luca Russo, analista forense e consulente di spicco alla Procura della Repubblica di Ancona, che accompagnerà gli studenti nel mondo del web tracciandone opportunità ed insidie, forte anche della sua esperienza investigativa maturata in delicate e gravissime vicende di cronaca locale. Di particolare interesse sarà anche la giornata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dal sindaco, dedicata alle famiglie per supportarle nel sempre più difficile ruolo di genitori: venerdì 26 gennaio alle 18 nell’aula magna degli istituti Mazzini e Soprani di Castelfidardo, il dottor Russo e gli ispettori Gambini e Petroselli in forza alla Polizia locale, si metteranno a disposizione di quanto vorranno rivolgere loro domande o chiedere suggerimenti in ordine alle eventuali protezioni da adottare per evitare che il mondo del web, da opportunità di crescita si trasformi in trappola per minori. È notizia recente, inoltre, quella relativa ad un costituendo gruppo di lavoro in seno alla Polizia locale per la realizzazione di un vero e proprio laboratorio permanente di legalità ove progettare e realizzare iniziative in collaborazione con gli Istituti cittadini, gli studenti e le famiglie affinché il bene della sicurezza sia sempre più un obiettivo partecipato da tutta la comunità, ancorché con differenti ruoli e prerogative.