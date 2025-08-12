Castelfidardo, una moto si schianta contro un camion: feriti i due centauri

L'eliambulanza è atterrata nel campo adiacente per caricare uno dei due, una ragazza, e trasportarla all'ospedale regionale di Torrette



CASTELFIDARDO – Due giovani su un T-Max sono finiti contro un camion alla periferia di Castelfidardo, in zona San Rocchetto, oggi pomeriggio (12 agosto).

Erano circa le 16 quando dall’ospedale regionale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza per soccorrere uno dei due centauri, la ragazza. È stata portata al nosocomio di Ancona in codice rosso. Era collaborativa con i sanitari intervenuti sul posto ma aveva riportato diverse contusioni. L’hanno soccorsa subito, medicata, stabilizzata e caricata su Icaro. Il compagno (entrambi del posto, 25enni) è rimasto ferito in maniera meno grave.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale fidardense per ricostruire la dinamica tuttora al vaglio: pare che il camion procedesse per via delle Industrie e la moto sulla provinciale quando è avvenuta la collisione piuttosto violenta tra i due mezzi.

C’era anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo per la messa in sicurezza dell’area ma non c’è stato bisogno di garantire il supporto ai sanitari perché nessuno è rimasto incastrato tra le lamiere. La strada è stata bloccata per almeno un’ora in direzione Camerano, in un’area densa di aziende. Icaro è atterrato nel campo circostante. C’erano stati altri incidenti anni fa in quell’imbocco.