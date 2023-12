Castelfidardo, la minoranza sfiducia l’assessore ai Servizi sociali

CASTELFIDARDO – La minoranza fidardense ha votato la sfiducia all’assessore ai Servizi sociali Andrea Marconi. In Consiglio l’altra sera è stata discussa una mozione presentata come primo firmatario dal consigliere Marco Cingolani di Fratelli d’Italia e sottoscritta da Solidarietà popolare e Fare bene per Castelfidardo.

«Per i prossimi due anni Castelfidardo avrà 28 posti in meno per il servizio di asilo nido in seguito alla demolizione e ricostruzione dell’attuale sede. Sicuramente non era facile individuare una sede provvisoria ma l’impressione è che non si sia proprio voluta trovare. Impressione che è quasi certezza in virtù delle dichiarazioni informali raccolte durante la varie riunioni – spiega Cingolani -. Il nostro Comune poi è risultato assegnatario di un finanziamento di circa 19mila euro per favorire e agevolare il benessere dei minorenni e combattere la povertà educativa: si potevano organizzare centri estivi per i ragazzi alleviando il carico economico per le famiglie. Di quelli ne sono stati restituiti 14mila perché non sono stati organizzati progetti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata però la gestione del servizio di assistenza scolastica: come si può arrivare ad un giorno prima dell’inizio di anno scolastico e non avere contezza di cosa si deve fare il giorno dopo? Per la maggioranza, problemi non ce ne sono».