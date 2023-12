Castelfidardo, notato dai militari mentre cede la dose di droga: arrestato

CASTELFIDARDO – I carabinieri di Osimo l’hanno visto ieri sera (21 dicembre) mentre cedeva una dose di droga a un’altra persona. Erano di pattuglia a Castelfidardo dopo le 20 quando hanno notato la scena tra San Rocchetto e Crocette. Il giovane, 22enne albanese, è stato perquisito sul posto. La dose intanto è stata recuperata subito dai militari, 0,49 grammi di cocaina. Addosso e a casa, dove i carabinieri hanno svolto la seconda perquisizione, sono stati rinvenuti 17 grammi della stessa sostanza stupefacente e circa 600 euro, ritenuti provento di spaccio.

Il domicilio del giovane si trova a Porto Recanati. Per il giovane è scattato l’arresto per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo le pratiche di rito, è stato accompagnato nella camera di sicurezza della caserma di Osimo dove ha passato la notte in attesa del processo per direttissima di oggi (22). L’arresto è stato convalidato in carcere. Chiesti i termini a difesa, l’udienza è stata rinviata al 13 febbraio per il proseguo della direttissima. La difesa valuterà un rito alternativo.