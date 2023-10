Castelfidardo in lutto, è scomparso l’imprenditore Giovanni Zannini

CASTELFIDARDO – E’ lutto a Castelfidardo per la morte improvvisa a 78 anni di Giovanni Zannini, uno degli storici fondatori, assieme al fratello Fausto e al cugino Valerio, dell’azienda Zannini spa di Castelfidardo, che proprio sabato scorso (7 ottobre) aveva festeggiato i suoi primi 60 anni di attività. Mercoledì 11 era stato operato all’ospedale di Osimo poi successivamente trasferito all’ospedale regionale delle Torrette, dove è deceduto ieri pomeriggio (15) a seguito di complicazioni.

Le parole del sindaco

«Ci lascia un vero signore – scrive il sindaco Roberto Ascani – un esempio per impegno lavorativo, nel volontariato, nello sport e nella dedizione alla famiglia. Avevi appena festeggiato con gioia e commozione i 60 anni di un’azienda straordinaria in mezzo a tutti i tuoi cari e ai tuoi collaboratori. Sembra incredibile quanto la vita possa essere crudele. Spero che i tuoi cari possano sopportare l’enorme dolore che li sta colpendo». Una storia di successo quella di Giovanni Zannini, capace di creare un’azienda internazionale partendo dal garage di casa. Un gruppo Zannini spa che oggi conta circa 450 collaboratori e tre sedi produttive tra Italia e Polonia. Un fiore all’occhiello di quel tessuto economico e produttivo che la città di Castelfidardo ha saputo sviluppare negli anni, con ingegno e passione per il lavoro. Lascia nel dolore la moglie Fermana e i figli Stefano (vicepresidente del gruppo Zannini Spa) e Roberto (ceo di Meccanica Veneta). I funerali probabilmente si svolgeranno martedì 17 ottobre.