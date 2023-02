Castelfidardo, lite in strada tra due giovani: arrivano i carabinieri e ne arrestano uno

Il ragazzo era in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente. Denunciati poi tre giovani per un furto in un noto locale della Riviera del Conero

CASTELFIDARDO e NUMANA – Sono arrivati i carabinieri l’altra sera (24 febbraio) alle Crocette di Castelfidardo perché due giovani stavano litigando animatamente in strada. L’atteggiamento dei ragazzi, di nazionalità tunisina, non ha convinto i militari che hanno perquisito uno dei due, appena 20enne. Era in possesso di 320 grammi di hashish. Li nascondeva nel suo marsupio. La perquisizione è durata per diverso tempo, sia a casa che nella sua auto, sempre a opera dei carabinieri coordinati dal maggiore della Compagnia di Osimo, il capitano Luigi Ciccarelli. Quella sostanza stupefacente era già suddivisa in dosi probabilmente pronte per essere spacciate. I carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il ragazzo è stato arrestato. Ieri mattina (25 febbraio) c’è stata la direttissima al tribunale di Ancona: l’arresto è stato convalidato e adesso il 20enne ha l’obbligo di presentarsi alla stazione dei carabinieri.

Il furto

Non è il solo intervento che hanno fatto i carabinieri. E’ stato denunciato un furto al Sottovento di Marcelli di Numana, chiuso la notte tra giovedì (23 febbraio) e venerdì scorso. Era l’1.30. Qualcuno era riuscito a trafugare i soldi del fondo cassa, 150 euro, poi bevande e altro per un totale di duemila euro. I carabinieri di Numana giunti sul posto dopo pochi minuti hanno immediatamente iniziato le indagini, che dopo alcune ore hanno permesso di trovare i responsabili. Attraverso una telecamera di videosorveglianza sono state individuate tre persone. Infatti, quando i militari della caserma sono andati a fare un controllo nei domicili dei tre sospettati, verso le 2.30, questi erano svegli e ancora vestiti con gli stessi indumenti che avevano usato per commettere il furto. I tre hanno ammesso di aver trafugato soldi e diverse altre cose e sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ancona. Si tratta di ragazzi che abitano a Numana e a Sirolo, di età tra i 18 e i 19 anni. Ai militari che li hanno ascoltati si sarebbero giustificati dicendo che volevano solo prendere qualcosa da bere all’interno del locale.