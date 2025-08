Castelfidardo, non c’è pace per i lavori in via della Stazione: scattata anche una denuncia

CASTELFIDARDO – Proseguono i lavori per l’ampliamento del ponte sul Fosso Rigo a cura del Consorzio di Bonifica delle Marche inseriti nel più articolato complesso di opere idrauliche per la riduzione del rischio idrogeologico in località Monte Camillone. Come largamente annunciato, il bypass provvisorio realizzato su via della Stazione (dal km 0+280 al km 0,500 della provinciale 26) è transitabile a senso unico alternato soltanto negli orari di apertura del cantiere. Le condizioni, ad oggi, non sono cambiate. «Stiamo valutando con la Provincia di Ancona le soluzioni idonee a garantire l’apertura h24 ma al momento invito tutti a portare rispetto per i lavoratori del cantiere e a non diffondere notizie infondate», dice il sindaco Roberto Ascani, chiarendo che la “bretella” di servizio rimane chiusa negli orari e nei giorni in cui la ditta incaricata non lavora.

La denuncia

L’apertura rilevata in qualche occasione è imputabile purtroppo alle intimidazioni rivolte da alcuni automobilisti agli operai addetti a posizionare i blocchi per sbarrare l’accesso al momento della chiusura serale del cantiere per le quali c’è anche una denuncia in corso. «Comprensibile il disagio, ma i danni causati alle strumentazioni, le minacce ricevute dagli operai e le voci contrastanti che circolano sui social non fanno altro che aumentare il malcontento e la confusione», conclude il sindaco Ascani.

Gli altri cantieri

Il primo cittadino poi ha fatto il punto su altri due cantieri: «Avevo detto di essere fiduciosi e oggi finalmente riparte il cantiere della scuola media “Mazzini”. Ieri mattina la ditta Francucci srl è entrata formalmente con i propri mezzi e le proprie maestranze e potrà iniziare entro breve tutte le lavorazioni rimaste da completare. Una grande soddisfazione soprattutto per chi soffia in direzione contraria e non vede l’ora di commentare il prossimo imprevisto». E’ un cantiere che non ha avuto pace quello della nuova scuola. Il cantiere del secondo lotto nell’aprile scorso aveva subito un altro stop. La ditta aveva abbandonato il cantiere chiesto la risoluzione contrattuale per diversi motivi. Il cantiere aveva subito diversi stop da prima dell’inizio dei lavori stessi, tra cui uno per indagini antimafia collegati a una ditta che era coinvolta. Pian piano anche la palestra scolastica di via Meucci prende forma e si appresta ad essere consegnata. Dotata di un moderno parquet e di una pannellatura in lana di legno per l’isolamento termico e acustico, la palestra sarà a disposizione delle scuole e delle associazioni sportive fra poche settimane.