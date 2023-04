Castelfidardo, la Cinofila a scuola con la Polizia municipale

CASTELFIDARDO – E’ stata una settimana intensa per gli uomini e le donne della Polizia locale di Castelfidardo e Camerano che dalle chiuse classi degli istituti scolastici si sono spostati negli ambienti esterni, prima alla pista “Scarponi” dove gli allievi si sono cimentati con vere e proprie prove di guida a bordo di bici e macchine a pedali, in un percorso stradale appositamente studiato e realizzato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Castelfidardo, corredato di segnali di ogni tipo e perfino di un impianto semaforico. Ieri 22 aprile nella rinnovata Arena IV Luglio prospiciente le scuole medie della città della fisarmonica, per l’esercitazione dell’unità cinofila antidroga di stanza presso il Comando della Polizia Locale di Tolentino, che ha suggellato il completamento del percorso di educazione alla legalità promosso in seno al progetto “Scuole sicure” del Ministero dell’Interno e Prefettura di Ancona. Una cornice entusiasta di circa 200 studenti delle classi terze medie degli istituti comprensivi “Mazzini” e “Soprani” ha fatto da sfondo alle performance di Billy, un bellissimo pastore tedesco che dopo un anno di specifico addestramento compiuto unitamente al suo conduttore, assistente capo della Polizia locale Giorgio Aringoli, è adesso a tutti gli effetti un cane arruolato nei ranghi della polizia locale poiché capace di scovare sostanze stupefacenti in ogni contesto e luogo dove queste possano essere occultate per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

L’esercitazione a scuola

La giornata

Dopo la presentazione della giornata, i saluti e ringraziamenti della dirigente scolastica Monica Marchiani e del comandante Paolo Tondini, dalle parole si è passati all’azione che ha visto Billy impegnato nella ricerca di droga dapprima nel corso di un normale controllo di una vettura cui era stato intimato l’alt dal nucleo motociclisti della Polizia locale, per poi confermare la sua abilità anche nella seconda scena simulata, quella di un comune luogo di aggregazione giovanile frequentato da una trentina di studenti e raggiunto da uno pseudo spacciatore, subito intercettato dall’infallibile fiuto del pastore tedesco. La brillante performance del nucleo cinofili è stata poi confermata anche nell’ultimo degli esercizi in programma, quella della simulazione di un controllo a bordo di una mezzo pubblico dove Billy è passato in rassegna ad un gruppo di studenti, bloccandosi immediatamente al cospetto del solito pseudo spacciatore interpretato sempre da un agente in borghese, che deteneva nel marsupio la sostanza stupefacente. La giornata si è conclusa con le parole del Comandante che ha voluto complimentarsi con i ragazzi per la prova di maturità, educazione e sensibilità verso temi così importanti e, talvolta, di drammatica attualità anche nelle nostre realtà, per poi ringraziare dirigenti scolastici e tutto il corpo docente per il lavoro posto in essere, spesso lontano dai riflettori, a garanzia e tutela di queste nuove generazioni, e gli ispettori Petroselli e Gambini con gli agenti Olivieri e Paccapeli hanno preso metaforicamente per mano i giovani cittadini accompagnandoli in un entusiasmante percorso di legalità.