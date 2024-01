Castelfidardo, le insidie della rete: le famiglie a colloquio dall’analista Luca Russo

CASTELFIDARDO – Una platea di genitori degli studenti dei comprensivi “Mazzini” e “Soprani” di Castelfidardo partecipe ed a tratti sorpresa ha ascoltato l’intervento di Luca Russo, analista forense di spicco delle Procure della Repubblica d’Italia, impegnato anche nelle più drammatiche e recenti vicende di cronaca, capace di aprire uno spaccato inquietante nel mondo del web e delle insidie che si celano dietro un uso spesso disinvolto della rete da parte dei minori. I lavori sono stati introdotti dagli ispettori Petroselli e Gambini della Polizia locale di Castelfidardo impegnati in prima persona nella costruzione del laboratorio di legalità per i ragazzi, dopodiché hanno preso la parola il sindaco Ascani, la dirigente scolastica Monica Marchiani e il comandante Paolo Tondini per ringraziare i presenti e, in particolare, il dottor Russo che nonostante la gravosità dei suoi impegni non ha mancato di donare ancora una volta alla città di Castelfidardo una eccellente opportunità: la sua conoscenza della materia dal punto di vista tecnologico e la condivisione di veri e propri spaccati di indagini tratti dalla ormai più che ventennale collaborazione con le Procure della Repubblica.

Pedopornografia, cyberbullismo e tutta una pletora di reati collegati al web che troppo spesso vengono scoperti quando ormai è troppo tardi per evitare drammi personali e familiari come la tristemente nota vicenda di Carolina Picchio, toltasi la vita a 14 anni per colpa di un becero bullismo mascherato da innocuo gioco. Il dottor Russo ha poi offerto suggerimenti in ordine alle cautele da adottare sottolineando il dovere dei genitori di sorvegliare l’uso della rete da parte dei ragazzi senza che possano essere opposti limiti di privacy o altro.

Nell’interazione con il pubblico, è emerso un apprezzamento dell’iniziativa tale da richiedere al dottor Russo di ripeterla con un taglio tecnologico in grado di mostrare alle famiglie come accedere agli smartphone in uso ai minori, come verificarne eventuali utilizzi non consoni specie in relazione a talune chat e social di conclamata pericolosità. Un invito raccolto dal dottor Russo tra gli applausi dell’auditorium per una serata di esercitazioni pratiche che vedrà la luce entro poche settimane.