Castelfidardo, schianto tra due auto in via Che Guevara

CASTELFIDARDO – Una task force di soccorsi è arrivata a sirene spiegate in via Che Guevara, a Castelfidardo, per un incidente tra due auto oggi, 5 giugno, verso le 18. Per cause tuttora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. La squadra dei vigili del fuoco di Osimo, intervenuta con un’autobotte, in collaborazione con i sanitari del 118 ha estratto uno dei due conducenti dell’auto rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina. Una volta fuori, tutti e due li conducenti delle auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale osimano per accertamenti. Sono stati caricati in ambulanza. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha svolto i rilievi e sbarrato la strada, trafficatissima soprattutto a quell’ora data la prossimità dell’area industriale.