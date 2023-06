Castelfidardo, inaugurate tre mini biblioteche per grandi e bambini

A disposizione libri riguardanti la storia e le peculiarità di Castelfidardo, racconti per bambini ed altri volumi scelti in modo tale da soddisfare vari interessi e fasce di età

CASTELFIDARDO – Tre edicole librarie, o mini biblioteche, di immediata fruizione e piacevole estetica, collocate in altrettante aree verdi dove si è soliti trascorrere momenti di relax. Un progetto che da oggi, mercoledì 14 giugno, offre nei giardini di Porta Marina, alla Selva e al Parco del Monumento di Castelfidardo, l’opportunità di immergersi nella natura e nella lettura. A disposizione libri riguardanti la storia e le peculiarità di Castelfidardo, racconti per bambini ed altri volumi scelti in modo tale da soddisfare vari interessi e fasce di età: non si tratta di “bookcrossing” ma di un prestito limitato al tempo della sosta. Le semplici regole d’uso presuppongono infatti che il testo vada riposto nell’edicola in cui è stato prelevato per consentire poi ad altri di vivere la stessa esperienza. Un’iniziativa che ha riunito gli intenti di Rotary Club Osimo 2090, Amministrazione Comunale, Fondazione Ferretti e di un pool di sostenitori e fornitori, tra cui Bravi srl, Regione Marche, case editrici Carelli, Zanichelli, Raffaello, Eli La Spiga, Arcipelago Itaca.

Gli interventi

«Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere la lettura come strumento di miglioramento e arricchimento personale e relazionale all’interno della comunità e di inclusione sociale, ristabilendo la connessione con la natura stessa ed il rispetto per l’ambiente. In un momento storico di post-pandemia, in cui le persone sentono profondamente il bisogno di riappropriarsi della propria socialità, favorire la lettura contribuisce ad aumentare le capacità cognitive, stimolare i nostri pensieri, la nostra creatività e la nostra immaginazione riducendo lo stress e la tensione», ha detto fra l’altro la presidente del Rotary Club Osimo Sarah Howell. Dalle parole del sindaco Roberto Ascani e dell’assessore alla Cultura Ruben Cittadini, la gratitudine e la soddisfazione di avere concretizzato un’idea che era già negli intenti dell’Amministrazione ma che senza il supporto di tutti questi attori e senza una condivisione così ampia non sarebbe stato semplice realizzare: «Il Rotary club ci ha dato una spinta decisiva per inaugurare queste edicole che rendono la cultura accessibile a tutti. Già all’interno del cartellone estivo verrà organizzata una serie di eventi per narrare storie, incentivare la convivialità e trasmettere energia attraverso la lettura insieme».

Regole d’uso

Prenditi un attimo di riposo e prova il piacere della lettura all’aria aperta.

Per garantire la stessa esperienza agli altri, per favore:

– leggi e riponi con cura il libro nel suo posto

– non portare il libro a casa

– non introdurre altri libri.