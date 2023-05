Castelfidardo, grave incidente: feriti tre giovani

Una dei tre, una ragazza, è in condizioni piuttosto gravi all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto task force di soccorsi

CASTELFIDARDO – Grave incidente stamattina (20 maggio) attorno alle 10.30 a Castelfidardo, lungo la provinciale via Che Guevara. Una Fiat Punto è finita fuoristrada prendendo lateralmente un albero. All’interno tre ragazzi, quasi coetanei. La più grave una giovane, sembra minorenne (17 anni) lato passeggero, rimasta incastrata insieme al guidatore, 21enne di Castelfidardo, all’interno del mezzo. L’altra ragazza, coetanea, è riuscita a uscire da sola dalla Fiat. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo che hanno lavorato diverso tempo per estrarre i due dalle lamiere. La giovane è stata portata all’ospedale di Torrette, sala emergenze, con Icaro, atterrato nel vicino campo sportivo, mentre gli altri due ci sono arrivati in ambulanza. A dirigere il traffico e a effettuare i rilievi sono tuttora sul posto i carabinieri.