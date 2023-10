Castelfidardo, giovane arrestato per possesso di cocaina

CASTELFIDARDO – È stato fermato nella tarda serata di ieri (26 ottobre) dai carabinieri della Stazione di Castelfidardo che stavano effettuando un controllo sul territorio. Il giovane, 35 anni, si trovava da solo. Una volta a casa sua per la perquisizione domiciliare hanno trovato 38 grammi di cocaina. In parte era già stata suddivisa in dosi, pronta per essere spacciata. Non solo. Nell’appartamento i militari hanno trovato un bilancino di precisione e oltre 17mila e 500 euro in contanti, probabile provento di spaccio della sostanza stupefacente. Per il giovane è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Era incensurato. E’ stato portato ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. I controlli intensi su tutto il territorio sono stati predisposti anche per questo fine settimana, a livello congiunto da parte delle forze dell’ordine, estesi per tutto il ponte di Ognissanti, a tutela dell’ordine pubblico.