Castelfidardo, disposti i funerali del bambino, morto nell’incidente stradale

Saranno celebrati nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova alle Fornaci, quartiere in cui, il piccolo Massimo Basile, frequentava la scuola d’infanzia. Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per chiarire le cause dell'incidente

CASTELFIDARDO – La salma del piccolo Massimo Basile, su cui non è stata disposta l’autopsia, è già stata restituita alla famiglia per i funerali che si svolgeranno domani, venerdì 16 febbraio, alle 11 a Castelfidardo nella chiesa di Sant’Antonio da Padova alle Fornaci, quartiere in cui frequentava la scuola d’infanzia. Sarebbe deceduto sul colpo il bambino di 5 anni, vittima dell’incidente dell’altra sera (13 febbraio) lungo la Jesina a Castelfidardo. La macchina, una Toyota Hyundai, era guidata dalla madre, 32 anni, che assieme all’altro figlio di dieci anni era di ritorno a casa in città, pare, da una festa di Carnevale. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Castelfidardo, l’auto sarebbe uscita di strada sulla propria destra, ribaltandosi all’altezza del vivaio.

Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per chiarire le cause. La Procura con il pm Irene Bilotta sta andando verso l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale che, almeno per il momento, non ha indagati iscritti. La macchina resta sotto sequestro. Intanto il fratello più grande è tornato a casa dall’ospedale. La salma domani partirà dall’obitorio di Torrette dove si trova tuttora.