Castelfidardo, consegnati i lavori per la nuova scuola media Mazzini

CASTELFIDARDO – Sono stati consegnati i lavori per la costruzione del secondo lotto della scuola media in via Meucci a Castelfidardo dove troveranno collocazione gli studenti dell’istituto comprensivo Mazzini. «È un nuovo inizio che sblocca la situazione dell’edilizia scolastica dando avvio a una serie di opere che restituiranno slancio alla città. La soddisfazione è doppia perché l’appalto se lo è aggiudicato una ditta di Osimo con ricadute positive sull’intero territorio. Ringrazio tutti gli uffici comunali che si sono prodigati in maniera encomiabile in un’autentica corsa contro il tempo per integrare le somme necessarie nel rispetto dei tempi del Pnrr», commenta il sindaco Roberto Ascani.

Il progetto

Il progetto del plesso “Mazzini” si era infatti piazzato al secondo posto in Regione intercettando un finanziamento Miur di tre milioni e 200mila euro. Su questa base sono state effettuate dall’Amministrazione comunale integrazioni progressive, anche tramite l’accensione di un mutuo, per adeguare il quadro economico al prezzario regionale vigente e al rincaro delle materie prime, raggiungendo i sei milioni e 300mila euro complessivi. La ditta incaricata è la Unifor srl: andrà a realizzare una struttura che si caratterizza per le innovative caratteristiche tecniche sotto il profilo dell’impatto energetico e della sicurezza sismica. Sarà un fiore all’occhiello per la città, che dopo l’impasse dovuta al contenzioso per il primo lotto delle “Soprani”, attende con giustificata impazienza che si sblocchi la situazione dell’intero polo scolastico di via Montessori.