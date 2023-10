Castelfidardo, consegnata la Costituzione ai neo diciottenni

CASTELFIDARDO – Una ventina di neo-maggiorenni ha ricevuto la Costituzione nel corso della cerimonia promossa al Salone degli Stemmi di Castelfidardo alla presidenza del Consiglio Comunale e dalla locale sezione Anpi.

«Un gesto simbolico ma pieno di significati concreti perché – ha detto il vicesindaco Romina Calvani -, la Costituzione fornisce le “regole del gioco” per entrare a far parte in modo consapevole della società, assumendo un ruolo che inizia con l’esercizio del voto per poi manifestarsi nella comunità».

La presidente del civico consesso Lara Piatanesi e la presidente Anpi Elisa Bacchiocchi hanno invitato i giovani a fare tesoro dei principi e dei valori espressi in ogni articolo, affinché possano essere una guida costante: «La Costituzione resta la nostra bussola: il suo rispetto è il nostro primo dovere: prendetevi quello che è vostro, comprese le responsabilità, il mondo è migliore se lo guardiamo con gli occhi giusti». L’appassionato intervento di approfondimento della professoressa Paola Mancinelli sulla funzione sociale di una Carta ancor oggi pienamente attuale e viva, e i contributi degli assessori Amedea Agostinelli e Ruben Cittadini, hanno arricchito una mattinata all’insegna dei valori, del confronto e della condivisione. Un ringraziamento speciale è andato al presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche Dino Latini che ha inviato il suo saluto ai neo-maggiorenni di Castelfidardo omaggiandoli con le copie della Carta dei diritti.