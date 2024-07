Castelfidardo, coniugi morti a tre settimane di distanza

Lutto in città per la scomparsa di moglie e marito molto conosciuti che si sono spenti nel giro di meno di un mese

CASTELFIDARDO – In meno di un mese Castelfidardo ha dovuto dare l’estremo saluto a moglie e marito conosciutissimi in città perché titolari dello studio di fotografia che per anni ha fornito un grande servizio in centro storico. Lunedì 3 giugno Renata Dalia, 76 anni, è deceduta dopo una lunga malattia. Lo scorso giovedì 27 è scomparso il marito, Sandro Serenelli, 81 anni, anche lui malato da tempo. Un grosso colpo per la famiglia. Il suo funerale è stato celebrato sabato scorso nella chiesa di Sant’Antonio delle Fornaci, la stessa dove prima era stata salutata per sempre la cara moglie.

Addoloratissime le figlie Serena e Silvia. Quella dei due coniugi è stata una vita intera passata insieme, sia a casa per la famiglia che appunto nella professione per cui hanno messo anima e cuore. Poi la malattia che li ha colti con forza e contro cui hanno cercato di resistere. Per entrambi i funerali la famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene. Tantissimi i messaggi di cordoglio che i fidardensi hanno inviato ai parenti più prossimi in queste tristi giornate, proprio per testimoniare la grande vicinanza e il dolore condiviso.