Castelfidardo, presentato il cartellone dell’Estate castellana

CASTELFIDARDO – Con la selezione nazionale di Miss Blu mare in programma domenica 18 giugno nella cornice naturale di Porta Marina di Castelfidardo, “l’Estate Castellana” entra nel vivo. Una partenza nel segno del fascino e della collaborazione con le attività commerciali che caratterizzerà l’intero cartellone di proposte.

«Dopo il bellissimo e partecipato prologo offerto a fine maggio dal WoW Folk festival e dopo settimane di nubi e pioggia, finalmente la bella stagione si fa largo: la musica, la poesia e le feste si uniscono per formare un calendario che ci condurrà fino ad una entusiasmante edizione del Premio di Fisarmonica», spiega l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini.

I fiori all’occhiello delle ultime due settimane di giugno sono la Festa Europea della musica, che in coincidenza con il solstizio d’estate offrirà mercoledì 21 concerti dall’alba al tramonto a cura della scuola civica di musica “Soprani”, e il ritorno de “I Favolosi anni ‘70”, le cui colorate coreografie stanno già cambiando volto al centro storico ed introducendo al clima spassoso che si vivrà il 23 e 24 giugno. Non manca la vena poetica ed ambientale con il Festival della poesia promosso dall’Unitre (giovedì 22 in piazza) e il Festival Punta della lingua, che domenica 25 farà tappa alla Selva di Castelfidardo. Giovedì 29 all’auditorium San Francesco, una prestigiosa anteprima del Premio internazionale della fisarmonica che avrà protagonista Cesare Chiacchieretta alla fisarmonica con l’Orchestra sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo per una serata interamente dedicata a Astor Piazzolla e Richard Galliano.

Luglio si aprirà invece ospitando il “Buonasera Marche show” di Maurizio Socci, occasione di dialogo, promozione e lancio degli eventi successivi. I mercoledì saranno infatti scanditi dalle “Conversazioni in giardino” promosse dalla Fondazione Ferretti ed i venerdì dai concerti in piazza della Repubblica con sound e generi musicali diversi: dalla Fisorchestra belga AcMaDi al giovane talento Lucio Matricardi, dagli Smitch in Blue Ray reduci da Sanremo giovani agli Heich, band che fonde influenze metal, elettroniche e celtiche con la fisarmonica di Gloria Nobili, per concludere con il live del Soupafunka 4e, gruppo interamente fidardense.

Ad agosto la punta di diamante non può che essere la rievocazione articolata con un’accurata ricostruzione storica da Tracce di 800 l’11 e il 12 agosto. Tra le pieghe del programma anche tanti altri appuntamenti in divenire che connotano Castelfidardo come “città della fisarmonica e dell’Unità d’Italia”.