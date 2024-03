Castelfidardo, inaugurato il busto dedicato al maestro Gervasio Marcosignori

CASTELFIDARDO – E’ stato inaugurato ieri (9 marzo) in piazza Leopardi a Castelfidardo il busto dedicato a Gervasio Marcosignori. L’iniziativa ricade nell’undicesimo anniversario della scomparsa del “poeta della fisarmonica” (1927-2013) che con la sua arte e attività concertistica internazionale ha dato lustro allo strumento e alla città intera. L’omonima associazione culturale, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ha espresso così un altro concreto gesto di riconoscenza in omaggio alla memoria dell’indimenticabile maestro: un monumento celebrativo composto da un basamento in travertino sormontato da un busto bronzeo realizzato da un allievo del professor Mascia dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino.

L’opera è stata posta in prossimità della torre campanaria, posizione ben visibile al residente ed al turista che accede al centro storico. La cerimonia è stata introdotta da un momento musicale animato dagli allievi delle scuole locali nella chiesa Collegiata. A ricordarlo, oltre a Loredana Busilacchio, presidente dell’associazione culturale “Gervasio Marcosignori”, il sindaco Roberto Ascani e in rappresentanza della Regione il consigliere regionale Marco Ausili. Grande la partecipazione del pubblico e delle associazioni locali. A seguire, il raduno in piazza Leopardi e lo scoprimento del busto con l’intervento delle autorità e dell’attore Davide Bugari con l’accompagnamento in note di Antonino De Luca. La Santa Messa di suffragio si è svolta nel pomeriggio in Collegiata con omaggio finale della Fisorchestra Marchigiana.