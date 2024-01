Castelfidardo, arrestato ladro di rame nella notte

CASTELFIDARDO – È stato sorpreso a rubare grondaie in rame da una scuola dell’infanzia a Castelfidardo ieri sera (8 gennaio). L’uomo, 45enne già noto alle forze dell’ordine oltretutto per precedenti simili, è stato arrestato nella flagranza del reato. I carabinieri infatti si trovavano nei paraggi e sono riusciti a fermarlo prima che potesse scappare. È stato in quel momento che l’uomo, del posto, ha spintonato i militari dell’Arma che comunque sono riusciti a bloccarlo senza riportare lesioni. È stato ammanettato e portato ai domiciliati in attesa del rito direttissimo che si tiene questa mattina (9 gennaio) al tribunale di Ancona.

Il reato contestato è tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Le grondaie, circa 20 metri in totale, sono state tutte recuperate e già restituite al sindaco di Castelfidaro Roberto Ascani.