Castelfidardo, l’amministrazione comunale procede con la pedonalizzazione del centro

CASTELFIDARDO – Nessun passo indietro dell’Amministrazione Comunale di Castelfidardo sul progetto di pedonalizzazione di piazza della Repubblica, il cuore del centro storico fidardense di fronte al palazzo comunale. Saranno tolti i 16 posti auto presenti in piazza della Repubblica e altri 5 presenti nella vicina via Marconi. L’Amministrazione ha però garantito altri parcheggi in compensazione nel piazzale don Minzoni (che passerà da 14 a 25 posti auto) e in via Matteotti (che passerà da 12 a 31 stalli). La maggioranza ha respinto la mozione in Consiglio comunale con cui le opposizioni unite chiedevano il rinvio del provvedimento.

La parola alle opposizioni

«Una scelta affrettata e non condivisa – la definisce il gruppo di minoranza Solidarietà Popolare -, un grave errore non tanto per la pedonalizzazione, che è un obiettivo comune da perseguire, ma per le tempistiche e l’assenza di un progetto complessivo di riqualificazione». Contrari anche il Partito Democratico e il gruppo di Fratelli d’Italia: «Surreale il dibattito consiliare in cui la maggioranza si è mostrata quasi spazientita. Ad aggravare la situazione c’è stato anche l’annuncio del sindaco Roberto Ascani di spostare il capolinea del trasporto pubblico locale da Porta Marina. Non si sa ancora dove – sottolinea Fratelli d’Italia –, via Matteotti sarà a senso unico per raddoppiare i parcheggi e anche Porta Marina diverrà un grande posteggio. Cambiamenti importanti che quantomeno dovrebbero essere condivisi con l’opposizione e con la città».