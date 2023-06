Castelfidardo, aggiudicati lavori per il nuovo asilo nido comunale

CASTELFIDARDO – Sono stati aggiudicati i lavori di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido “Il Girotondo” in via XXV Aprile, alle Fornaci di Castelfidardo. Un’opera interamente finanziata dal Pnrr per 2 milioni e 508mila euro che consentirà di disporre di una struttura innovativa, più ampia e sostenibile dal punto di vista energetico riducendo anche l’impatto ambientale.



L’assegnazione a favore della ditta Ghergo Strade di Osimo è avvenuta sulla base dell’analisi delle offerte tecniche ed economiche, dando preminenza per l’80 per cento all’aspetto progettuale. La formula adottata – quella dell’appalto integrato come centrale unica di committenza – ha consentito all’ufficio tecnico di gestire autonomamente e rapidamente tutta la procedura rispettando gli step ministeriali.

«Un progetto notevole che raddoppia il numero dei posti-bambino, portandolo da 33 a 60 e consentendo così di assorbire la quasi totalità delle richieste provenienti dalle famiglie del territorio. E’ una soddisfazione enorme aver centrato un obiettivo affatto scontato vista la complessità dell’opera e le stringenti tempistiche imposte», commenta il sindaco Roberto Ascani -. Straordinario il lavoro svolto dai nostri tecnici». Un progetto che rimodula la parte logistica, sfruttando al massimo sia gli spazi interni che esterni, incrementando le aree verdi dove i bambini delle varie sezioni potranno incontrarsi, esprimendo socialità ed imparando a conoscere l’ambiente con appositi percorsi. L’asilo sarà inoltre dotato di un doppio ingresso, con abbattimento delle barriere architettoniche ed accesso per disabili dedicato.

Il Comune poi, dopo le polemiche, ha fatto sapere che il servizio dell’asilo nido comunale, per l’anno educativo 2023-2024, sarà erogato in convenzione al nido “Il Covo dei birichini” assicurando l’applicazione del regolamento comunale.