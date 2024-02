Castelfidardo, l’Acoustic Sunset vince il Wedding award 2024

Ogni anno matrimonio.com, il sito internet più grande a livello europeo per mettere in contatto sposi e fornitori, assegna premi a coloro che nel loro settore ricevono più recensioni positive

CASTELFIDARDO – Acoustic Sunset ha vinto i Wedding award 2024, un premio assegnato ai musicisti più apprezzati nel mondo del matrimonio. Il duo è formato da Nico Pol di Castelfidardo e Leonardo Fontanot di Verona, figlio di Roberto, famoso liutaio italiano che lavora in Eko.

Ogni anno matrimonio.com, il sito internet più grande a livello europeo per mettere in contatto sposi e fornitori, assegna premi a coloro che nel loro settore ricevono più recensioni positive. Il duo riesce a vincere da ormai tre anni a questa parte l’ambito riconoscimento. Il progetto Acoustic Sunset è nato da un’idea di Nico Pol, quella di fornire un intrattenimento elegante e di qualità rigorosamente dal vivo. Il tutto in una veste acustica, contrabbasso, chitarra e voce, in modo da non creare confusione durante il pranzo o la cena delle nozze. Negli anni centinaia di coppie si sono affidate a lui che ha curato tutti i dettagli della giornata più bella di una coppia, indimenticabili.