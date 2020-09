Castelferretti, ubriaco prende a schiaffi i clienti di un circolo e scappa. Arrestato

L'uomo è stato rintracciato in un vicolo vicino dove non ha esitato a scagliarsi contro i carabinieri. In cella ha poi imbrattato la stanza con urina e feci

FALCONARA – Ubriaco prende a schiaffi i clienti di un circolo e poi scappa per evitare le forze dell’ordine. Identificato è stato arrestato. Si tratta di un 47enne senza fissa dimora già noto ai militari. In cella ha poi urinato e defecato imbrattando i muri. Quindi è stato denunciato anche per deturpamento aggravato di immobile.

LA VICENDA

Ieri pomeriggio, martedì 8 settembre, i militari della Tenenza di Falconara Marittima sono intervenuti presso un noto circolo di Castelferretti dove era stato segnalato un uomo che, ubriaco, aveva iniziato ad aggredire gli avventori del ritrovo arrivando persino a colpire uno di loro con uno schiaffo sul volto.

L’uomo, preso dai fumi dell’alcol e noncurante di quanto fatto, dopo l’aggressione si è allontanato urlando per sottrarsi all’identificazione dei Carabinieri che erano stati chiamati in soccorso.

Giunti sul posto i militari, dopo essersi sincerati delle condizioni dei presenti, si sono messi sulle tracce dell’uomo che è stato così rintracciato ad appena 150 metri dal circolo, nascosto in un vicolo con il chiaro intento di sottrarsi al controllo.

Il 47enne, senza fissa dimora, già noto per il suo temperamento violento e per l’abuso continuativo di alcol, alla semplice richiesta di spiegazioni, si è scagliato con violenza contro i carabinieri spingendoli e strattonandoli.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti nel quartiere di Castelferretti che, udite le urla provenire da via Della Stazione, si sono affacciati increduli dai balconi delle loro abitazioni.

Tra gli episodi più recenti e di maggiore clamore che avevano visto coinvolto il noto pregiudicato, quello dello scorso settembre, quando era stato arrestato in flagranza di reato, per il furto di energia elettrica da un palo dell’illuminazione pubblica a Villanova. Oppure quando aveva causato un “trauma cranico minore” ad un anziano signore 79enne del posto, al termine di una banalissima discussione, a maggio del 2019.

Con non poche difficoltà l’uomo è stato reso inoffensivo e condotto nella locale Tenenza dove è stato tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Dulcis in fundo, in tarda serata il soggetto non ha affatto desistito nella condotta violenta ed oltraggiosa, arrivando ad urinare e defecare all’interno della cella, imbrattando infine le mura del locale con le proprie feci: tale stato di agitazione è cessato solo a notte inoltrata, quando grazie all’arrivo di un’auto medica del 118 il soggetto è stato sedato e riportato alla calma.

Al cospetto del giudice questa mattina, mercoledì 9 settembre, ad Ancona l’arrestato non ha proferito parola sui fatti contestati, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

L’arresto è stato convalidato e il soggetto sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Ancona.