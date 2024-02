Castelferretti, rubano le offerte dalle cassette della chiesa: denunciate due persone

FALCONARA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine svolta di iniziativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona due uomini, di 28 anni circa e di 37 anni circa, rispettivamente abitanti nella provincia di Ancona ed in Ancona, per il reato di furto aggravato in concorso tra loro.

I due uomini, già noti alle Forze dell’Ordine, il primo pomeriggio del giorno 13 gennaio 2024 sono entrati all’interno della Chiesa della Frazione Castelferretti di Falconara Marittima; hanno approfittato dell’assenza in quel momento di fedeli, per forzare la colonnina delle offerte del presepio e per scardinare la cassetta delle offerte delle candele votive, asportando 90 euro circa, oltre a procurare danni ad una cassetta e rubarne un’altra.

Le indagini dei Carabinieri della Tenenza sono scattate immediatamente, con l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno della Chiesa. Dalla visione delle stesse i militari sono riusciti a risalire al volto dei due uomini. Quindi è risultato fondamentale, per il buon esito delle indagini, gli accertamenti di comparazione delle immagini effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, il cui personale è riuscito a giungere all’identificazione dei due uomini, risalendo alle loro generalità. I militari della Tenenza hanno poi avuto la certezza con l’identificazione, de-visu, di uno dei due autori del reato, nel corso di un apposito servizio di osservazione.