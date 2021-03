Castelferretti in lutto: è scomparsa la macellaia Ornella Balducci

FALCONARA – Un altro lutto scuote la comunità falconarese. È scomparsa Ornella Balducci, storica titolare della macelleria di via XIV Luglio a Castelferretti. La donna è venuta a mancare lo scorso venerdì, all’età di 70 anni, dopo che da qualche tempo si era trasferita a Roma da una delle figlie per curarsi in un ospedale locale. Una donna indimenticabile, specie per la sua bontà d’animo e la gentilezza, ma soprattutto per il sorriso.

La sua attività, a due passi dalla centrale piazza Albertelli, era una sorta di luogo simbolo per il paese, frequentato da tanti castelfrettesi e non che ci entravano per comprare carne di primissima scelta e qualità, oltre che per scambiare quattro chiacchiere con Ornella, che era stimata e benvoluta da tutti.

Ai tanti messaggi di cordoglio e ricordo destinati alla famiglia, si è associato quello dell’amministrazione comunale: «È sempre stata un punto di riferimento a Castelferretti – la voce dell’assessore Valentina Barchiesi, residente in zona – dove per decenni ha accolto i clienti nella sua macelleria affacciata su piazza Albertelli. Il suo non era solo un negozio, ma un luogo di incontro nel cuore del paese, anche grazie alla sua spontaneità. A nome dell’amministrazione comunale voglio esprimere il cordoglio della comunità per questa perdita». Castelferretti le darà oggi l’ultimo saluto nella chiesa di S. Andrea. Poi sarà sepolta nel cimitero della frazione.