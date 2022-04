Castelferretti, al via i lavori nell’oratorio della parrocchia di Sant’ Andrea

FALCONARA – Partono i lavori di adeguamento dell’oratorio della parrocchia di Sant’Andrea, a Castelferretti, dove saranno accolte sette classi della scuola elementare Leonardo Da Vinci. Il progetto prevede la realizzazione di quattro aule al piano terra e di tre aule al primo piano servite da un nuovo bagno per separare maschi e femmine.

Al piano terra un’aula, la più grande, sarà ricavata dal teatrino parrocchiale, avrà una capacità di 28 alunni e servizi igienici separati. Altre tre aule (una da 21, le altre due da 24 alunni) saranno ricavate dal grande salone del nuovo oratorio: saranno separate l’una dall’altra da pareti mobili che, dopo l’orario scolastico, potranno essere aperte per ripristinare lo spazio, in modo da accogliere le attività parrocchiali. Anche questa porzione degli spazi parrocchiali dispone già di servizi igienici dedicati.

Al primo piano sopra l’oratorio saranno ricavate due aule (una per 28 e una per 24 alunni) oltre a un’aula polivalente. La settima aula per le scolaresche sarà ricavata dai locali soprastanti la sacrestia, dove saranno accolti 18 alunni.

Prevista la tinteggiatura completa degli spazi, l’adeguamento dell’impianto elettrico con ulteriori punti luce e prese, tra cui quelle per le lavagne elettroniche, l’adeguamento dell’impianto idrico con l’installazione di un nuovo bagno, l’adeguamento dell’impianto antincendio.

Il trasferimento dei ragazzi è previsto entro la metà di maggio.