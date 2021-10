Castelferretti, da venerdì a domenica il secondo ‘Birragustando’

In piazza della Libertà assaggi di birre artigianali dei produttori del territorio, stand gastronomici ed eventi in musica. I dettagli illustrati stamattina in conferenza stampa al Castello

FALCONARA – A Castelferretti, da venerdì a domenica (15-17 ottobre), torna la seconda edizione di ‘Birragustando’, l’evento che promuove birre artigianali e specialità gastronomiche del territorio, realizzato in collaborazione dal Comune di Falconara, Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino e Pro loco Falconamare.

L’iniziativa è stata presentata stamattina al Castello con un’apposita conferenza stampa, che ha visto la presenza del sindaco Stefania Signorini e dell’assessore al Commercio Clemente Rossi, di Luca Casagrande e Giordano Giampaoletti, responsabile territoriale e responsabile fiscale territoriale di Confartigianato, del presidente della Pro Loco Falconamare Carlo Umberto Rossi, Paolo Ragni del Birrificio del Gomito e Gianluca Ughi del Bar al Castello.

In piazza della Libertà a Castelferretti si potranno degustare le birre di quattro birrifici nostrani: Del Gomito di Agugliano, Il Gobbo di Camerano, Carnival di Offida e il Birraformante di Casette d’Ete. I quattro artigiani proporranno le loro birre sotto i gazebo, dove verrà predisposta anche un’area coperta con panche e tavoli per cenare all’aperto con le tante proposte gastronomiche abbinate all’iniziativa. Saranno infatti presenti tre food-truck che porteranno specialità dalle Marche e dall’Abruzzo. Black Sheep di Silvi Marina proporrà tipicità abruzzesi come gli arrosticini, le pallotte cacio e ova e panini con salsicce abruzzesi. La pizzeria Diamante di Recanati sfornerà pizza cotta con forno a legna, mentre Anna Rosa Nisi porterà prelibatezze fritte come le speciali olive ascolane. Parteciperà all’iniziativa anche il bar ‘Al Castello’ che arricchirà le serate con la musica dal vivo de I Miuri e il dj-set di Massimo Pelosi. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle 18 alle 24.

Gli intervenuti hanno ribadito l’importanza della manifestazione Birragustando, sospesa lo scorso anno causa Covid, ma che nel 2019, all’esordio, aveva attirato tanti visitatori nel paese. Sindaco e assessore hanno ringraziato Confartigianato per la regia dell’evento, mentre l’associazione ha ribadito di essere vicina alle comunità e alle imprese del territorio, cercando di valorizzarne le eccellenze nel periodo di ritorno alla convivialità, pur sempre nel rispetto delle regole.