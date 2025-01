A Castelferretti una casa per “la vita indipendente”. Lavori completati entro l’anno

FALCONARA – Un immobile dell’Ottocento diventerà una casa ultramoderna per la vita indipendente delle persone con disabilità. È quanto prevede il progetto di recupero del vecchio magazzino di piazza Martiri delle Foibe, a Castelferretti: il cantiere partirà entro la fine di febbraio grazie a un finanziamento PNRR di 125mila euro ottenuto dall’Ambito territoriale sociale 12. Il Comune di Falconara integrerà con fondi propri per circa 55mila euro, per un importo complessivo di 180mila euro. I lavori saranno completati entro l’anno.

Al programma di co-housing potranno partecipare fino a quattro ospiti, provenienti da uno dei Comuni dell’Ats 12: oltre a Falconara, Comune capofila, anche Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi.

L’immobile, della superficie di 80 metri quadri e attualmente composto da un unico grande locale, sarà suddiviso in un’ampia area giorno con cucina e soggiorno, due camere da letto doppie, un bagno e un disimpegno per i servizi. Sarà mantenuto l’esterno, realizzato in mattoncini, mentre sarà realizzato un nuovo tetto in legno, con le grandi travi a vista.

La casa per la vita indipendente non avrà barriere architettoniche, bagno e cucina saranno attrezzati con maniglie e miscelatori a leva per essere utilizzati anche da persone in carrozzina o comunque con difficoltà di movimento, gli ambienti saranno organizzati per lasciare spazio di manovra in tutta la casa. Si potrà accedere da un ingresso affacciato su piazza Martiri delle Foibe, che immetterà nella zona giorno, mentre ogni camera si troverà alle due estremità dell’immobile.

I lavori permetteranno anche di adeguare l’edificio, ora in stato di degrado, alla normativa per il risparmio energetico e a quella antisismica.

«Nell’ambito del progetto La Corte per il recupero dell’isolato tra le vie Sciesa, Giordano Bruno, XIV Luglio e XXV Aprile, la riqualificazione di questo edificio rappresenta l’ultimo tassello – dice la vicesindaca Valentina Barchiesi, con delega ai Lavori pubblici – Il recupero era partito con l’ex Molino di via XXV Aprile, convertito in condominio Erap, era proseguito con la realizzazione della piazza Martiri delle Foibe, mentre nel 2022 era stato inaugurato il nuovo auditorium Fallaci, all’interno dell’ex Cinema Enal, completamente ristrutturato. Il vecchio magazzino doveva essere inizialmente demolito, ma trattandosi di un immobile storico è stato deciso già nelle precedenti legislature di mantenerlo. Grazie al finanziamento dell’Ats 12 e al contributo del Comune realizzeremo un progetto sociale e al tempo stesso riqualificheremo totalmente la piazza, attraverso il recupero di un edificio ora fatiscente».

«Il progetto di vita indipendente – dice l’assessore alle Politiche sociali Ilenia Orologio – è molto importante, perché tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità in età adulta, che possono vivere fuori dal proprio nucleo familiare una vita autonoma. Questo fa parte di un percorso complesso ma fondamentale per la dignità di ogni singolo, che comprende anche il lavoro e l’autonomia di spostamento. Stiamo lavorando ad ampio raggio, per poter permettere a tutte le persone con disabilità di avere un proprio progetto di vita autonoma».