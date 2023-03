Cassonetti dei rifiuti, Astea: «Esporli meno e in zone sicure per evitare spiacevoli imprevisti»

In seguito alle segnalazioni pervenute sui danneggiamenti ai cassonetti della raccolta differenziata in alcune zone di Osimo, Astea dà alcuni consigli

OSIMO – In seguito alle segnalazioni pervenute sui danneggiamenti ai cassonetti della raccolta differenziata in alcune zone di Osimo, Astea in qualità di gestore del servizio rifiuti, rinnova alcune raccomandazioni agli utenti.

Ecco alcuni consigli

Per ridurre i rischi è bene esporre meno tempo possibile i cassonetti, conferendoli in tarda serata e ritirandoli la mattina presto. Per precauzione, sempre meglio non posizionarli in una zona esposta a vento o movimento d’area creato dal passaggio di automezzi, perché se vuoti i cassonetti possono finire in mezzo alla strada ed essere colpiti dai veicoli in transito, risultando a loro volta pericolosi. In alcune zone in effetti i cassonetti vengono esposti a ridosso di strade ad alta circolazione e se tenuti esposti per ore durante la giornata i pericoli di danneggiamento sono maggiori.

La società «continua a porre la massima attenzione nella qualità dell’erogazione del servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta, ponendo attenzione alle esigenze dei cittadini».