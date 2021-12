ANCONA – Un video di quasi quattro minuti dove l’avvocato di Andrea Serrani, il chiaravallese di 45 anni che sabato ha molestato la giornalista Greta Beccaglia, toccandole il sedere durante una diretta televisiva fatta fuori dallo stadio di Imola, esprime un pensiero comune al suo assistito. Un pensiero maturato dopo che la vicenda si è trasformata in un linciaggio mediatico per il tifoso-ristoratore. Il legale chiede di fare basta «perché Andrea non può pagare un prezzo così alto».