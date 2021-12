Ancona, esce per andare a messa e torna che la casa non è più agibile per incendio

Il rogo si è sviluppato nella serata di ieri, in un edificio in via Flaminia. Una 86enne non è potuta rientrare nella sua abitazione

ANCONA – Esce per andare a messa e torna che la casa non è più agibile in seguito ad un incendio divampato nello scantinato del palazzo. È accaduto nella serata di ieri, in via Flaminia ad Ancona. Sul posto solo intervenute le Volanti della Polizia di Stato insieme ai Vigili del Fuoco.

A restare fuori dalla propria abitazione, una donna di 86 anni, unica residente dell’abitazione, accolta dal figlio dopo che la casa è stata dichiarata inagibile. Le fiamme si sarebbero sviluppate da uno scantinato in uso ad una famiglia non residente nell’edificio. I vigili del fuoco stanno procedendo alle opportune indagini per risalire alla cause del rogo.