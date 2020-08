La casa intelligente sbarca ad Ancona, cantiere al via al Passetto

ANCONA – Case intelligenti ad energia quasi zero che anticipano la normativa che obbligherà dal 2021 a realizzare abitazioni di questo tipo (nZEB. ovvero Nearly Zero Energy Building) per ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente, produrre energia pulita e ridurre in maniera considerevole gli sprechi. Verrà realizzata ad Ancona la smart home che coniuga tecnologia (domotica), rispetto dell’ambiente e sostenibilità.

Il cantiere che porterà alla realizzazione dell’edificio al Passetto, con 7 appartamenti più un attico vista sul mare, è di imminente partenza con una previsione di realizzazione di 18 mesi.

Dispositivi domotici interconnessi garantiranno comfort, risparmio energetico e sicurezza all’interno dell’edificio: dall’accensione delle luci, all’apertura di porta e tapparelle, dalla gestione della climatizzazione fino ai sistemi di comunicazione e sicurezza che dialogano all’interno o verso l’esterno, oltre che da remoto tramite smartphone, tablet o pc.

L’opera, Domus Passetto, è stata progettata e verrà realizzata da una impresa marchigiana, Domus Officina, con sede ad Ancona, a Marina Dorica, specializzata in interventi di pregio e messa in piedi da Donato Caroprese, ingegnere civile laureato all’Università Politecnica delle Marche. L’edificio verrà costruito in pietra calcarea bianca e vetro, in base al progetto dell’architetto anconetano Guido Cirilli. L’obiettivo, è quello di creare un edificio in armonia con il Monumento ai Caduti del Passetto, simbolo di Ancona.

Le caratteristiche progettuali, fra le quali pareti massive, schermature solari e aperture ridotte sul fronte sud, consentiranno di ridurre al lumicino il fabbisogno energetico. Inoltre ogni unità abitativa, compresa l’utenza condominiale, accederà a fonti di energia rinnovabile per coprire i fabbisogni elettrici, estivi e invernali, tramite un impianto fotovoltaico studiato per ridurre al minimo i consumi e per valutare le dispersioni, inclusa la colonnina di ricarica elettrica per auto che sarà realizzata nei box.