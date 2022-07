Carta dei diritti delle bambine, il Consiglio regionale accoglie la proposta Fidapa

ANCONA – Il Consiglio regionale delle Marche e la Fidapa, sezione di Ancona-Riviera del Conero, hanno sottoscritto la Carta dei Diritti delle Bambine: si tratta di un documento che elenca i diritti di ogni bambina nel mondo e ne tutela la crescita e le libertà individuali, approvata al congresso Europeo della Fidapa Internazionale a Reykjavik nel 1997.

Il documento, proposto da Fidapa, Federazione italiana donne-arti-professioni-affari, è stato accolto dal Consiglio Regionale che lo ha sottoscritto, andandosi così ad aggiungere alle altre 11 regioni italiane, grazie all’interessamento della Presidenza del Consiglio Regionale e all’adozione del documento da parte del Consiglio Regionale alle Istituzioni che hanno già adottato la carta dei diritti delle Bambine.

Da numerosi anni la Fidapa Sezione di Ancona-Riviera del Conero, sotto la direzione di Patrizia Bianchi, sta promulgando e mettendo in campo iniziative perché i principi (nove articoli) enunciati dalla carta, di equità di genere, di giustizia sociale, di tutela, contro ogni forma di violenza, di discriminazione nel lavoro, nella scuola, nella famiglia siano rispettati e rappresentino un momento educativo essenziale, fin dall’infanzia, a tutela delle donne di domani.

La Carta dei diritti delle bambine

Alla cerimonia sono intervenute per la Fidapa Sezione di Ancona-Riviera del Conero l’attuale presidente Gilberta Giacchetti, che ha sottolineato l’importanza di mettere in pratica tali principi promuovendo iniziative, eventi nell’ambito scolastico, sportivo, ricreativo in collaborazione con le altre sezioni Fidapa della regione Marche e le istituzioni come l’Assemblea legislativa delle Marche.

Patrizia Bianchi ha presentato la carta dei diritti delle Bambine e il percorso per raggiungere questo riconoscimento, mentre la professoresse Laura Mazzanti e Rosanna Rabini hanno presentato le iniziative già effettuate in merito alla carta dei diritti delle Bambine. Presenti anche le socie della sezione di Ancona e rappresentanti delle altre sezioni marchigiane: Ascoli Piceno, Fabriano, Iesi Senigallia e Pesaro.

In collegamento la presidente nazionale della Fidapa Fiammetta Perrone, la presidente del distretto Centro Anna Maria Turchetti e altre socie tra cui Giuseppina Bombaci che si occupa a livello Europeo della carta delle Bambine. Alla cerimonia presente il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui che ha firmato insieme alla presidente Gilberta Giacchetti la carta.