Caro-scuola Marche, Ricci: «Trasporto scolastico gratuito per gli studenti fino alle superiori»

«Inizialmente avevamo proposto che il trasporto fosse gratuito solo per le aree interne, ma vogliamo estendere la proposta a tutti gli studenti», spiega il candidato della coalizione di Centrosinistra alla presidenza delle Marche

«Abbiamo deciso di proporre, anche per le Marche, così come è già stato fatto in Emilia Romagna, il trasporto pubblico gratuito, su rotaia e su bus, per gli studenti della nostra regione, per contrastare il caro-scuola». Così Matteo Ricci, candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, nel corso di un intervento in qualità di ospite a “Coffee Break”, talk del mattino in onda su La7.

«Inizialmente avevamo proposto che il trasporto fosse gratuito solo per le aree interne, per rilanciarle, ma vogliamo estendere la proposta per tutti gli studenti marchigiani, dalle primarie alle superiori, proprio come dimostra l’esempio virtuoso dell’Emilia Romagna. Sarà questo il nostro modo di contrastare il caro scuola e dare una mano alle famiglie», ha concluso Ricci.