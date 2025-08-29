Caro-scuola: Federconsumatori stima +1,7% per il corredo

Come ogni anno a settembre si ripropone il tema del caro scuola. Secondo l‘Osservatiorio Nazionale Federconsumatori per ogni ragazzo si spenderanno mediamente 658,20 euro per il corredo scolastico, un +1,7% rispetto al 2024 e 537,10 euro per i libri, un dato, quest’ultimo, in calo del -9,2% rispetto al 2024.

«È in atto una crisi generale e l’istruzione dei figli inizia ad essere un peso per le famiglie, una spesa essenziale, come il mangiare che non tutti riescono a sostenere – commenta Serena Cesaro di Federconsumatori Ancona – Occorre intervenire con politiche di welfare a sostegno delle famiglia più in difficoltà». I rincari maggiori riguardano computer, tablet, zaini e astucci.

I computer portatili rispetto al 2024 registrano un +5,12%, i fissi +4,30% e i tablet +1,78% mediamente, pur con delle varizioni a seconda del canale di acquisto. I prezzi degli astucci oscillano invece tra un 3% e un +5% nei supermercati e tra un +6% e un +9% online, mentre in cartoleria il prezzo varia da un +1% a un +2%. Il rincaro non risparmia neanche gli zaini: +2/+3% nei supermercati o +2/+3% in cartoleria. Se poi si tratta di uno zaino trolley per asilo il rincaro raggiunge anche il +6%, mentre se è hi-tech (power bank integrato) il prezzo aumenta anche del +4% (supermercato).

Serena Cesaro presidente provinciale Federconsumatori Ancona

In linea generale l’acquisto online secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori permette di arrivare a risparmiare il 21,6% rispetto all’acquisto presso le cartolibrerie e il 3% rispetto all’acquisto presso la grande distribuzione. Capitolo a parte i libri il cui costo invece quest’anno secondo l’associazione dei consumatori è in calo. Resta comunque una spesa importante per le famiglie che dovranno sborsare mediamente 537,10 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari.

Crescono invece i prezzi dei libri delle scuole superiori di primo grado. «Molte famiglie per risparmiare si orientano sui libri usati» spiega Cesaro, e in questo caso il risparmio può toccare anche il 29%. Il maggior costo riguarda le prime superiori di II grado: le famiglie quest’anno dovranno sborsare mediamente circa 1.467,10 euro, di cui 808,90 euro (+13% rispetto allo scorso anno) per i libri di testo e 4 dizionari e 658,20 euro per il corredo scolastico e i relativi ricambi necessari durante l’anno.

«Per le strumentazioni tecnologiche, come computer, webcam, antivirus e programmi, le famiglie potranno arrivare a spendere fino a 420 euro – prosegue Cesaro – Per risparmiare si può optare per i prodotti rigenerati. Occorre però anche pensare a sostenere le famiglie più in difficoltà, e in linea generale tutti i lavoratori che a causa della crisi hanno visto il loro salario perdere progressivamente potere d’acquisto» conclude.