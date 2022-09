Caro energia, Anci Marche a confronto sulle problematiche dei comuni

ANCONA – La convocazione dei colleghi sindaci dei comuni più popolosi delle Marche richiesta dalla Presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli è nata con l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto nel quale affrontare il tema del “caro bollette” che rischia di mettere in grave difficoltà i bilanci dei comuni. L’aumento del costo dell’energia richiede azioni di razionalizzazione ma anche soluzioni di sostegno alle famiglie, alle imprese e ai gestori di impianti sportivi colpiti a propria volta dall’aumento esponenziale delle tariffe.

Nel corso del confronto al quale erano rappresentate tutte le province con la presenza tra gli altri del sindaco o assessore oltre che del comune di Ancona, anche di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Fano, Grottammare, Senigallia, Fabriano, Falconara Marittima, è opinione comune che si stia vivendo una situazione di grave emergenza e, oltre ad applicare il decalogo già proposto dal Governo per la riduzione dei consumi, è stata auspicata l’individuazione di ipotesi il più possibile condivise di razionalizzazione dei costi pur consapevoli che non saranno soluzioni risolutive ma che diano almeno un segnale di sobrietà ed attenzione da parte delle amministrazioni.

«Sappiamo – ha detto la presidente Mancinelli – che Anci è al lavoro per ottenere ulteriori stanziamenti da parte del governo così come che sono allo studio altre soluzioni che consentano di liberare risorse. Per questo il tavolo di confronto di Anci Marche resta aperto pronto ad essere riconvocato già nei prossimi giorni per valutare le decisioni nazionali ma anche per prevedere azioni comuni a livello regionale».