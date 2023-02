Carnevale nelle Marche: ecco gli eventi clou da Giovedì a Martedì Grasso

Sfilate di gruppi mascherati con premiazioni per le maschere più belle, originalissimi carri allegorici, musica, coriandoli, stelle filanti e dolci tipici. In tutta la regione fioccano le inziaitive

MARCHE- Le Marche festeggiano il carnevale in grande con una settimana ricca di appuntamenti per far divertire grandi e bambini. Sfilate di gruppi mascherati con premiazioni per le maschere più belle, originalissimi carri allegorici, musica, coriandoli, stelle filanti e dolci tipici. Da Giovedì Grasso (16 febbraio) a Martedì Grasso (21 febbraio) fioccano spassose iniziative in tutta la regione.

Nel Piceno tornano i carnevali storici. Giovedì Grasso ad Offida, presso il Teatro Serpente Aureo alle ore 11:30, il Sindaco consegnerà le chiavi della Città ad una delle storiche Congreghe offidane, mentre alle 15 avrà inizio la festa dei bambini in maschera con un concorso a premi. Domenica 19 febbraio alle 16 la festa continua in centro storico con la musica e l’allegria delle Storiche Congreghe offidane e alle 22, al teatro Serpente Aureo, si terrà il Veglionissimo Mascherato con concorso a premi per i gruppi che si esibiranno sul palcoscenico. Per Martedì Grasso festa in maschera in piazza del Popolo alle ore 15 e alle ore 19 accensione “Vlurd”. Giovedì 16 febbraio dalle 17 in poi in piazza Umberto I a Castignano via alle “Pizze Onte”, la storica sagra con le gustose frittelle carnevalesche accompagnata dalla musica della Banda della città. Durante l’evento si svolgerà la gara “mangereccia” per la proclamazione di Re Carnevale. Sabato 18 febbraio sarà poi la volta del classico “Veglionissimo in maschera” e lunedì 20 del carnevale dei bambini. Il momento clou sarà come sempre il Martedì Grasso con la sfilata dei carri nel pomeriggio e, a seguire, alle ore 19 l’attesissima e suggestiva processione dei Moccoli.

Grande festa per Giovedì Grasso ad Ascoli Piceno con tante iniziative dedicate ai bambini; domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio festa di carnevale in piazza del Popolo alle ore 15 e alle 20:30 festa danzante. Ad Acquasanta Terme torna l’antico Carnevale degli Zanni con l’imperdibile corteo storico in programma sabato 18 febbraio alle 13:30 con partenza dalla frazione di Umito. A San Benedetto del Tronto giovedì 16 febbraio appuntamento al Palasport per una festa interamente dedicata ai bambini; domenica 19 e martedì 21 febbraio, a partire dalle ore 15.30, sfileranno invece i carri allegorici.

Macerata festeggia la festa più divertente dell’anno domenica 19 febbraio con la grande sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, bande musicali e folkloristiche in partenza dai Giardini Diaz alle ore 14. Saranno premiati le maschere e i carri migliori. Ci sarà anche la Fiera di carnevale con bancarelle in piazza Garibaldi e presso i Giardini Diaz. Madrina delle 33esima edizione la conduttrice televisiva Adriana Volpe. Per la prima volta, Martedì Grasso si svolgerà il carnevale dei bambini a partire dalle 15 in piazza Mazzini. A Civitanova Marche giovedì 16 febbraio festa in maschera per bambini e famiglie al Lido Cluana alle 15:30; domenica 19 alle 16 partenza del corteo mascherato con premiazioni e alle 18:30 “fire show” lo spettacolo con fuochi e fuoco. Infine, martedì 21 febbraio, alle ore 16 in piazza XX Settembre grande festa per salutare il carnevale. A Tolentino domenica 19 febbraio va in scena il Gran Carnevale tolentinate. Alle 14:30 sfilata dei gruppi mascherati accompagnati dalla Banda della città, festa del dolce a cura di Confartigianato, animazione e musica.

Il Comune di Fermo e il Comune di Porto San Giorgio insieme per un carnevale indimenticabile: “Baraonda”. Giovedì 16 alle 10 in Piazza Libertà a Fermo, i due sindaci consegneranno le chiavi della Città ai rispettivi Re Carnevale dando inizio ufficialmente ai festeggiamenti. Nel pomeriggio animazione e intrattenimento in entrambe le città. Venerdì 17 dalle 16 alle 18 teatro sugli autobus della linea Fermo-Porto San Giorgio; mentre a Fermo domenica 19 febbraio alle 15, da via XX Settembre partirà il corteo dei carri allegorici e gruppi mascherati. Martedì Grasso invece il corteo mascherato partirà da via Giordano Bruno a Porto San Giorgio e alle 18 in Piazza delle Marine ci sarà l’atteso rogo di re Carnevale. Il 19 e il 21 febbraio alle 14:30 sfilata di carri e gruppi mascherati anche a Marina di Altidona, mentre ad Amandola, Martedì Grasso alle 19:30 estrazione della lotteria in Piazza Risorgimento e falò di Re Carnevale.

Anche il capoluogo di regione indossa i suoi costumi migliori per “Ancona in Maschera”, la grande festa di carnevale in programma domenica 19. Alle 15:30 corteo mascherato lungo Corso Garibaldi, alle 16:30 intrattenimento dal palco allestito in piazza Cavour e al tramonto lo spettacolo delle fontane danzanti. Martedì Grasso Senigallia è pronta ad essere invasa da mille colori con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, trampolieri, mangiafuoco e giocolieri. In Piazza Garibaldi sarà allestito un palco con dj e vocalist. Parola d’ordine per il carnevale di Fabriano: divertimento! Domenica 19 febbraio il Corteo partirà alle 14:30 dai Giardini Regina Margherita e raggiungerà la piazza del Comune. Anche a Chiaravalle sfileranno carri allegorici e gruppi mascherati domenica 19 alle 14:30; mentre martedì 21 febbraio in Viale Montessori va in scena invece il carnevale dei più piccoli.

Terzo ed ultimo weekend carnevalesco a Fano. Giovedì Grasso alle 16 presso il Comune ci sarà l’alzabandiera e alle 16:30 in piazza XX Settembre verrà eletto il Sindaco del Carnevale. E ancora animazione, esposizione del mini carro e piccolo mercatino artigianale. Domenica 19 alle ore 10 in viale Gramsci avrà inizio il Carnevale dei Bambini, alle 11 al Palazzo del Carnevale si terrà la cerimonia di presentazione del francobollo dedicato al carnevale e annullo filatelico. Alle 16 di nuovo in viale Gramsci per il Terzo Corso Mascherato con la grande sfilata di carri allegorici, maschere e getto di dolciumi. Martedì Grasso dalle ore 16 in Piazza XX Settembre esibizioni musicali, Dj set e pizzica; alle 17:30 estrazione della lotteria e riconsegna delle chiavi della città al Sindaco e infine, alle 18:30 chiusura del Carnevale con il rogo del pupo.

Ad Acqualagna il carnevale ha il sapore di tartufo. Domenica 19 febbraio ci saranno stand di tartufo fresco, esposizioni di artigianato artistico e altri prodotti del territorio, seminari, sfilate in maschera, spettacoli, musica, balli e intrattenimento. Per carnevale, domenica 19 febbraio alle 11, a Gradara tornano i racconti del giullare al Teatro Comunale e alle 16 grande baldoria, racconti e festa in maschera.